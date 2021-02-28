قدورة فارس يعلن عدم الترشح للانتخابات التشريعية

وطن: أعلن رئيس نادي الاسير قدورة فارس بشكل قطعي عدم مشاركته وترشحه للانتخابات التشريعية المقبلة باي صورة من الصور.

وقال فارس القيادي في حركة فتح والمقرب من عضو اللجنة المركزية الاسير مروان البرغوثي في رسالة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" انه سينأى بنفسه عن كل الجدل الصاخب المهاترات البائسة التي تدور، ولن يترشح للمجلس التشريعي القادم باي صورة من الصور.

وكتب فارس ما يلي:

فإنني بداية نترحم على أرواح شهداء الثورة الفلسطينية الذين ارتقوا على درب الحرية والاستقلال, كما وانحني اجلالا واكبارا لاسرانا واسيراتنا الأبطال في معتقلات العدو الصهيوني الغاشم, واعبر عن اسمى معاني الحب والتبجيل والاحترام لعائلات الشهداء والاسرى والجرحى وكل أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد والمرابط في مواجهة اعتى وابشع احتلال عرفه التاريخ, واسمحوا لي ان أخص بالتحية لأبناء شعبنا العظيم في القدس التي ستبقى مصدرا للالهام و دافعا أساسيا ومحفزا للنضال والمقاومة حتى الحرية والاستقلال والعودة والنصر العظيم.

لقد تمنيت مثل الغالبية الساحقة من أبناء شعبنا العظيم وبعد كل هذه السنين الصعبة القاسية الأزمة العميقة التي تعيشها الحركة الوطنية ان نضع أقدامنا على بداية طريق تقودنا للخروج من هذا المأزق الوطني الكبير والمتمثل بـ الانقسام المقيت وحالة الاضطراب و التيه, إذ سعيت مع كثير من الخيرين على مدار السنوات الماضية من أجل تحقيق مصالحة وطنية راسخة وللاسف الشديد لم يكتب لهذه الجهود النجاح, وعملت ايضا على الصعيد الفتحاوي لسنوات طويلة ولن اتوقف من اجل اعادة الاعتبار للمثل والقيم والمعاني النبيلة التي شكلت الأساس المتين لتقود حركة فتح مسيرة الثورة الفلسطينية, والتي كانت أيضا عاملا أساسيا في المحافظة على وحدة العمل والنضال في مواجهة العدو الصهيوني مما مكن فتح ان تظل حارسة للحلم ولحالة التنوع الخلاقة في فلسطين عبر ضمان وإرساء قيم الديمقراطية والحوار والتعاون والتكامل وحرية الراي والتعبير ليكون كل ذلك رافعة اضافية من روافع الانتصار الى جانب المقاومة المتواصلة ضد الاحتلال, وبما يقدم الشعب الفلسطيني للعالم بابهى صورة باعتباره شعبا جديرا بالحرية والاستقلال وبناء دولة.

وبمجرد إصدار المراسيم بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني غرقت كواحد من أبناء فلسطين وكفتحاوي في معمعان حوارات وتفاعلات وجدالات املا في ان تكون هذه العملية الديمقراطية المتكاملة (رغم عدم تيقني من ذلك كبوابة ومدخلا لمداواة الجراح ووضع الأسس المتينة التي تمكن اولا حركتنا فتح من استعادة عافيتها ووحدتها بالمعنى الشامل للكلمة وكذلك دورها الطبيعي عبر تحقيق انتصارا ديمقراطيا يضمن لها دورها الطليعي ويعزز مكانتها في قيادة مسيرة الكفاح الوطني بما يمكن فتح ايضا من اعادة صياغة وبناء الأسس الصلبة التي ستقوم عليها الوحدة الوطنية الحقيقية بالشراكة الكاملة مع كافة القوى الحية الفاعلة والمناضلة بشكل يعكس ويحمي حالة التنوع الخلاق في فلسطين, وبما يعزز القوة والمناعة الوطنية ثم الانخراط مباشرة في بناء استراتيجية وطنية تتخذ من المقاومة الشاملة أساسا لها استنادا الى اننا نواجه عدوا ينكر كافة حقوقنا الوطنية ليلتئم تحت راية فلسطين وهذه الاستراتيجية كل ابناء شعبنا في كافة اماكن تواجدهم بعيدا عن الاستثناءات والاقصاءات, واستنادا الى الحاجة الملحة لاستجماع كل مصادر قوتنا الفكرية والمعنوية والروحية والإيمانية وتسخيرها في مقاومة الاحتلال الصهيوني المجرم وحلفائه وكل المتآمرين على قضيتنا العادلة.

ولكنني ايتها الاخوات ايها الاخوة توصلت الى استنتاجات صادمة ومؤلمة في أعقاب مشاركة فاعلة في حوارات ونقاشات امتدت لسنوات عديدة و احتدمت خلال الشهرين الماضيين بعد صدور المراسيم الرئاسية فوجدت اولا ان هذه العملية الديمقراطية مثقلة باشتراطات واستحقاقات و أجندات محلية "حزبية وشخصية" تفوقت فيها مصلحة الاحزاب والاشخاص على المصالح الوطنية العليا, وكذلك استحقاقات اقليمية ودولية لست بصدد الغوص فيها واستعراض تفاصيلها ولكنها ثقيلة بكل تأكيد, كما انني لم ألمح خلال هذه النقاشات اننا استخلصنا الدروس والعبر من التجارب التي قادتنا لما نحن عليه فتحاويا ووطنيا, ووجدت تصميما وإصرارا على مواصلة التدمير و الاحتراق الذاتي كل هذا ولأسباب اخرى كثيرة فقد قررت وبشكل قطعي ونهائي أن أنأى بنفسي عن كل هذا الجدل الصاخب وهذه المهاترات البائسة احتراما لوطنيتي ومواطنة ولفتحاويتي واحتراما لذاتي وعقلي وتجربتي وتاريخي, ولذلك فإنني لن يترشح للمجلس التشريعي القادم بأي صورة من الصور.

واخيرا اقول لاخوتي واخواتي الفتحاويين المخلصين الذين ظلوا على العهد ملتصقين بفتح (كوعد بالحرية وفكرة مقاومة), وفي المقدمة منهم الاسرى والاسيرات الأبطال في معتقلات الاحتلال ان ابقى على العهد الذي قطعته على نفسي مخلصا لفلسطين ولفتح التي رسخت في عقلي وقلبي ووجداني, تماما كما قرأتها في تلك الكراسات الصغيرة المهربة والملاحقة والمطاردة في معتقلات الاحتلال, فمن تلك الكراسات العظيمة تعلمت ان فتح تعني التضحية والفداء والايثار والشجاعة والصدق والنبل والشهامة والمحبة والاقدام ولعل أهم شيء تعلمته في المعتقل الذي دخلته شابا صغيرا أنك لكي تكون فتحاويا حقيقيا عليك ان تعرف كيف تصبح خادما لفلسطين وشعبها العظيم وبناءا عليه فكما تشرفت ان أكون الخادم الفخور على مدار الاثنين وأربعين عاما الماضية من عمري كعضو فاعل في فتح, فإنني بإذن الله سأواصل عملي كخادم لشعبي وأهلي حيثما أمكنني ذلك وفي الدوائر المتاحة والممكنة وما أكثرها و للفتحاويين الغيارى والوطنيين المخلصين الذين ظلوا على العهد اقول انني أعانقهم بحرارة ومعا وسويا في ميادين العمل والعطاء حتى الحرية والاستقلال ورفع رايات العز والانتصار وعلم فلسطين فوق مآذن وكنائس القدس عاصمة فلسطين الابدية شاء من شاء وابى من ابى.