"الاقتصاد": 12 منشأة صناعية تباشر الإنتاج وتوفر 120 فرصة عمل

وطن: قالت وزارة الاقتصاد، اليوم الأحد، إن 12 منشأة صناعية حصلت على رخصة تشغيل، للمباشرة في عمليات الإنتاج تتركز معظمها في قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات وصناعة منتجات المعادن توفر 120 فرصة عمل مباشرة.

وبين التقرير الشهري للوزارة أنه تم تسجيل 8 منشآت صناعية جديدة برأسمال قدره (3.2 مليون دولار)، لأغراض الحصول على رخصة إقامة منشأة صناعية، تركزت في محافظات الخليل، القدس، سلفيت، نابلس، بيت لحم، وأريحا والأغوار، رام الله والبيرة.

وتوزعت المنشآت الصناعية على عدة مجالات من الصناعات التحويلية، حيث استحوذت صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى على الحصة الأكبر وبنسبة 70.0% من إجمالي رأس المال، تلتها صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 21.3%، ومن ثم صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.9%، وصناعة الأثاث بنسبة 1.8% من قيمة رأس المال.

ويساهم القطاع الصناعي بنسبة 13% من الناتج الإجمالي المحلي للعام الماضي، ويعمل فيه نحو 20,710 مؤسسات صناعية تشغل 122 ألف عامل، وتنتج في الوضع الطبيعي أكثر من 5 مليار دولار أميركي في قطاعات (المنتجات الغذائية، المشروبات، الملابس، الصناعات الجلدية، المنتجات الورقية، الكيماويات، الدوية، المنتجات الانشائية والمعدنية والأثاث) وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.

من ناحية أخرى سجلت الوزارة خلال الشهر الماضي 202 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي وصل إلى 34.3 مليون دولار أمريكي.

وشهد عدد الشركات الجديدة المسجلة لشهر كانون ثاني 2021 انخفاضًا بنسبة 40.6% مقارنة بالشهر السابق، فيما ارتفع هذا العدد بنسبة 31.2% مقارنة بالشهر المناظر من العام 2020.