رئيس الوزراء الاردني يطلب من وزيري الداخلية والعدل تقديم استقالتيهما لمخالفتهما "أوامر الدفاع" المتعلقة بمواجهة كورونا

وطن: أكد مصدر لقناة "المملكة" الاردنية الأحد، أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة طلب من وزيري الداخلية سمير المبيضين والعدل بسام التلهوني تقديم استقالتيهما.

وحازت حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، على ثقة مجلس النواب، بعد تصويت 88 نائبا بالثقة، و38 نائبا بحجب الثقة، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.

وحسب ما ذكرت وسائل اعلام اردنية فأن الطلب جاء بسبب حضور الوزيرين مأدبة طعام في مطعم متجاوزين العدد المسموح به خلافا لأوامر الدفاع المتعلقة بمواجهة فايروس كورونا.

وفي 2 كانون الأول/ ديسمبر، صدرت الإرادة الملكية السامية، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء بشر هاني الخصاونة، بالموافقة على تعيين سمير المبيضين وزيراً للداخلية، خلفا للوزير بسام التلهوني، الذي كلّف بإدارة وزارة الداخلية اعتباراً من تاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد استقالة وزير الداخلية الأسبق توفيق الحلالمة، بحسب ما قال إنها نتيجة "أحداث مؤسفة وغير مسؤولة قام بها البعض ... بعد نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة".

وصدرت الإرادة الملكية السامية، في 12 تشرين الأول/ أكتوبر، بالموافقة على تشكيل حكومة بشر الخصاونة.

المصدر: وسائل اعلام اردنية