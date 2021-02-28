فتح تعلن موافقتها التحالف مع حزب فدا، جبهة التحرير الفلسطينية،جبهة النضال الشعبي، جبهة التحرير العربية، الجبهة العربية الفلسطينية

وطن: قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إن خمسة فصائل أبلغت الحركة أنها مستعدة لخوض الانتخابات التشريعية في قائمة واحدة معها.

وأوضح الأحمد في حديث "لصوت فلسطين"، أن الفصائل هي فدا، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية.

وأضاف أن اللجنة المركزية لفتح وافقت في اجتماعها الأخير، على طلب التحالف من جانب هذه الفصائل، وقال: بدأنا اتصالات معها من أجل الاتفاق النهائي على صيغة التحالف.

وكان عضو اللجنة المركزية للحركة، جبريل الرجوب، قد قال في تصريحات يوم أمس، إن فتح "قررت التوجه لفصائل العمل الوطني كافة، وكل مكونات الشعب الفلسطيني من قطاع خاص وأكاديمي ونقابي؛ لحثهم على المشاركة في قائمة انتخابية واحدة".