محافظ سلفيت يعلن تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا

وطن: أعلن محافظ سلفيت اللواء عبدالله كميل صباح اليوم الاحد، عن وفاة المواطن عبد الهادي عبد الفتاح عبد الله معالي من مدينة سلفيت عن عمر يناهز 84 عاما، في مستشفى الهلال الاحمر - نابلس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وبين المحافظ كميل ان عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في المحافظة مع هذه الحالة يرتفع إلى 47 منذ بدء الجائحة.

وتوجه محافظ سلفيت بخالص العزاء لاهالي مدينة سلفيت عامة وذوي واسرة الفقيد خاصة، داعياً المواطنين للالتزام باجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس حفاظاً على حياتهم وسلامتهم.