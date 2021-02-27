صحة الاحتلال: 4.6 مليون شخص تلقوا التطعيم بلقاح كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، تلقي 4,682,737 شخص للجرعة الأولى من التطعيم بلقاح فيروس كورونا، فيما تلقى 3,274,648 الجرعة الثانية.

وأضافت الوزارة في معطيات نشرتها، أن 3690 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا أمس الجمعة واليوم السبت، إثر إجراء 64,308 فحصا لكورونا، ونسبة الفحوصات الإيجابية 5.9%.

وأشارت إلى أن عدد المتوفين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا حتى مساء السبت، وصل إلى 5,726، كما وصل عدد المرضى المصنّفة حالاتهم بالخطيرة إلى 760 حالة، منهم 302 حالة حرجة جدًا، و244 شخصًا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر : عرب 48