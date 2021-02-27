غانتس: إيران مسؤولة عن تفجير سفينة شحن يملكها رجل أعمال إسرائيلي

وطن: زعمت دولة الاحتلال، السبت، مسؤولية إيران عن تفجير سفينة شحن، يملكها رجل أعمال إسرائيلي، في خليج عُمان، الخميس الماضي.

وقال وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس إن "تقديرات" تل أبيب نؤكد أنّ "إيران تقف وراء التفجير الذي وقع في سفينة شحن، يملكها رجل أعمال إسرائيلي، قُبالة خليج عُمان"، مساء الخميس الماضي.

وأضاف "القرب بين مكان الحادث وإيران، يزيد من احتمالات أنها المسؤولة عن الهجوم، لكن التحقيق لم يكتمل بعد".

وتابع حديثه قائلا "نحتاج لمواصلة البحث".

وقال غانتس "الإيرانيون يتطلعون إلى إلحاق الضرر بالإسرائيليين والبنية التحتية الإسرائيلية".

ويملك السفينة رجل الأعمال الإسرائيلي، رامي أونغر، المقرب من رئيس الموساد، يوسي كوهين.