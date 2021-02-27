بدعم من المصري والكالوتي .. القدس للتمكين والتنمية تطلق برنامجاً للمساهمة في تمكين تجار البلدة القديمة

وطن: أعلنت جمعية القدس للتمكين والتنمية، إحدى مؤسسات مجموعة صندوق ووقفية القدس، إطلاق برنامج للمساهمة في تمكين تجار البلدة القديمة بدعم من مؤسسة منيب وانجلا المصري للتنمية ورجل الاعمال المقدسي منير الكالوتي لتعزيز صمود تجار البلدة القديمة بمدينة القدس في ظل الآثار الناتجة عن انتشار وباء كورونا .

وجاء إطلاق البرنامج خلال توقيع مجموعة من الاتفاقيات بقيمة 700 ألف دولار بحضور عدد من الشخصيات المقدسية وممثلين عن الغرفة التجارية بمدينة القدس والمؤسسات الشريكة..

ويتضمن برنامج المساهمة في تمكين تجار البلدة القديمة الذي تنفذه "جمعية القدس للتمكين والتنمية"، بالشراكة مع الغرفة التجارية وجامعة القدس ومؤسسة وافا ، عددا من المسارات من بينهم تقديم حزمة من القروض الحسنة والمساعدات وتنظيم مهرجانات لتشجيع التسوق من البلدة القديمة وإنشاء منصات بيع الكتروني من القدس إلى العالم .

وقال رئيس مجموعة صندوق ووقفية القدس منيب رشيد المصري، إن وقفية القدس تسعى دائما لدعم مدينة القدس وسكانها، موجها تحيته لأهلها، ومرحبا بالشركاء، مضيفا أننا اليوم في صراع مع الاحتلال والزمن، فالاحتلال يهدف إلى تفريغ المدينة من سكانها، وهذا البرنامج جاء اليوم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية .

وتابع المصري اننا سنشاهد النتائج لهذا البرنامج على أرض الواقع خلال الفترة القادمة متطلعا أن تساهم الانتخابات بإنهاء الإنقسام وتوحيد الجهود وتكثيفها لدعم مدينة القدس .

من جهته تحدث أ.د عماد أبو كشك رئيس مجلس إدارة جمعية القدس للتمكين والتنمية أنه تم تصميم برنامج متكامل للمساهمة لتعزيز صمود تجار البلدة القديمة منوها إلى أن بعض عناصر البرنامج تعتمد على التمكين المباشر والفوري للتجار والعناصر الأخرى تعتمد على الاستثمار الاستراتيجي من خلال البدء بتأسيس منظومة لربط أسواق البلدة القديمة بالأسواق العالمية .

من جانبه شكر رئيس الغرفة التجارية في مدينة القدس كمال عبيدات، وقفية القدس وجمعية القدس للتمكين والتنمية على دعمها المتواصل لمدينة القدس ، في ظل الاوضاع الصعبة التي تعاني منها المدينة وخاصة البلدة القديمة منها، وذلك من خلال حصار التجار والتضييق عليهم واستمرار الاغلاقات، مضيفا ان هذه الاتفاقيات جاءت في الوقت المناسب.

وتحدث مدير مكتب مؤسسة وافا في فلسطين محيسن العطاونة عن اعتزازه بهذه الشراكة لخدمة مدينة القدس ، متطلعا لتنمية وتعزيز هذه الشراكة في شتى مجالات عمل المؤسسة .

وقدم العطاونة شرحا عن برامج المؤسسة في فلسطين .

وثمن راسم عبيدات عضو هيئة العمل الوطني والأهلي بمدينة القدس هذه المبادرة الهامة في هذا الوقت الصعب الذي يعاني فيه تجار البلدة القديمة من الركود الاقتصادي والظروف الصعبة مطالبا لبذل كل الجهود الممكنة وتضافر الإمكانيات لتعزيز صمود تجار البلدة القديمة.