غزة: تسجيل 47 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية لليوم

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء اليوم السبت، تسجيل 47 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية لليوم.

ولفتت الصحة في تصريحٍ لها إلى أن العدد الكلي للإصابات 88 اصابة بعد فحص 165عينة بنسبة اصابة 5.3٪

وكانت الصحة بغزة أعلنت صباح اليوم عن تسجيل حالة وفاة واحدة، و151 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 128 مصابًا، لافتة إلى اجراء 1779 فحصًا مخبريًا خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة، في تقريرها اليومي للحالة الوبائية، إلى أنّ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصلت إلى 52 حالة، من بينها 21 حالة خطيرة.