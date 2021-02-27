خلال اليوم.. تسجيل أربع وفيات بكورونا في سلفيت

وطن: أعلن محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل، السبت، عن تسجيل حالة وفاة رابعة خلال اليوم، وهي المواطنة خضرة احمد حسين زيدان في المستشفى العسكري بنابلس عن عمر يناهز 81 عاماً، من بلدة ديراستيا بالمحافظة، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وبين المحافظ كميل ان عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في المحافظة مع هذه الحالة، يرتفع إلى 46 منذ بدء الجائحة.

ودعا كميل للالتزام باجراء الفحوصات اللازمة والحجر للمصابين والمخالطين واتباع السبل الوقائية والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس.