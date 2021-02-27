الرئيس عباس يشيد بدور بنك فلسطين في دعم الاقتصاد

وطن: أشاد الرئيس محمود عباس بدور بنك فلسطين بدوره الوطني في دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتقديم نموذج نجاح للمؤسسات الفلسطينية.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس إدارة بنك فلسطين هاشم الشوا بمناسبة مرور 60 عاماً على تأسيس بنك فلسطين.

وهنأ الرئيس، القائمين على بنك فلسطين والعاملين فيه على الذكري الستين لتأسيس البنك.

ودعا رجال الاعمال في الداخل والخارج للاستثمار في الاقتصاد الوطني، والاستفادة من المزايا الكبيرة التي يتمتع بها ، مؤكدا على اهمية الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص للقيام بمشاريع مشتركة توفر فرص العمل للمواطن الفلسطيني، وتنهض بالاقتصاد الوطني.

بدوره أطلع الشوا، الرئيس عباس على مسيرة تأسيس بنك فلسطين، والتطوير الذي شهده خلال الفترة السابقة.

وأعرب عن تقدير إدارة بنك فلسطين للدعم الذي ابداه الرئيس لرأس المال الفلسطيني وتقديم جميع الحوافز للاستثمارات الوطنية في مختلف قطاعات الاعمال والبنوك.

وأكد الشوا على مواصلة البنك رسالته الوطنية لدعم الاقتصاد الفلسطيني الذي يتمتع بمزايا استثمارية ودعم كبير من قبل القيادة الفلسطينية.