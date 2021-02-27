مدير مستشفى هوغو تشافيز: الوضع الصحي بالمشفى مقلق للغاية والأسِرّة ممتلئة

وطن: أكد مدير مستشفى هوغو تشافيز لعلاج مرضى كورونا باسل بواطنة، أن الوضع الصحي بالمشفى أصبح مقلقاً للغاية، مؤكداً أن الأسِرة امتلأت كما هو الحال في مجمع فلسطين الطبي.

وقال بواطنة في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، إن "الكادر الطبي مُنهك، وهناك العديد من المرضى المصابين في انتظار مكانهم بالمستشفيات"، منوهاً إلى أن نوعية الإصابات الحالية سيئة وتحتاج لرعاية صحية أطول بالمستشفيات.

واعتبر أن عودة المدارس سببت مشكلة كبيرة للوضع الصحي، وأدت إلى رفع عدد الإصابات، مضيفاً أن عدد الإصابات كانت بنسب معتدلة ومع عودتها تفاقمت الأزمة الصحية.

وأضاف بواطنة أن تأخر المواطنين المصابين بالفيروس في الوصول لأقسام الاسعاف والطوارئ، واستهتار بعض الحالات في إتباع إجراءات الوقاية والسلامة، والارشادات الصادرة عن جهات الاختصاص أدى إلى خروج الأمور عن السيطرة، وتفاقم الوضع الصحي.

وأوضح أن قضية المُفاضلة بين المرضى مرفوضة دينياً ووطنياً وطبياً، معرباً عن تمنياته بعدم الوصول لهذه المرحلة وأن تجتاز فلسطين هذه الجائحة بسلام.

ودعا بواطنة المواطنين إلى ضرورة الالتزام واتباع إجراءات الوقاية والسلامة، وعدم الاستهتار بتاتاً، كما دعا إلى منع التجمعات والاكتظاظ في المحال والمولات التجارية، والالتزام بلبس الكمامة.