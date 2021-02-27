الكيلة: تخصيص قسم يحوي 23 سريراً مجهزة لعلاج مرضى كورونا في مجمع فلسطين الطبي برام الله

وطن: قالت وزيرة الصحة د مي الكيلة، السبت، إنه تم تخصيص قسم يحوي 23 سريراً مجهزة لعلاج مرضى كورونا، حيث بدأ باستقبال المرضى اليوم.

جاء ذلك في جولة لها لمجمع فلسطين الطبي، للاطلاع على سير العمل والتجهيزات الجديدة لمرضى كورونا، وتفقد المرضى، في ظل ازدياد عدد الحالات المصابة بفايروس كورونا.

واجتمعت الوزيرة بالمدير التنفيذي لمجمع فلسطين الطبي د. أحمد البيتاوي، والمدير الإداري ومديرة التمريض ورؤساء الأقسام وعدد من الأطباء والممرضين، بحضور وكيل الوزارة المكلف د. وائل الشيخ القائم بأعمال مدير علم المستشفيات د. نجي نزال، والقائم بأعمال مدير عام الصحة العامة د. ياسر بوزية، للاطلاع على سير العمل، وبحث آليات زيادة سعة استيعاب المرضى وتخفيف الضغط.

وأعلنت أنه خلال أيام سيكون قسم الرئيس محمود عباس جاهزاً لاستقبال مرضى كورونا، وتم تخصيصه كعناية مكثفة تحوي 11 سريراً مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية.

وأضافت أنه سيتم تزويد مجمع فلسطين بالطبي بالمزيد من الكوادر الصحية، لتشغيل الأقسام الجديدة وتخفيف الضغط.