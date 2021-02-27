الرجوب: سنتوجه لكافة الفصائل ومكونات شعبنا للمشاركة في قائمة انتخابية واحدة

وطن: أعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب أن اللجنة المركزية للحركة قررت التوجه لفصائل العمل الوطني كافة، وكل مكونات شعبنا من قطاع خاص وأكاديمي ونقابي لحثهم على المشاركة في قائمة انتخابية واحدة تعبر عن طموحات شعبنا.

وأعلن الرجوب في حديث لاذاعة صوت فلسطين، السبت، عن وضع خارطة طريق لضبط الوضع التنظيمي في حركة "فتح"، وإقرار آليات تضمن وحدة المفاهيم والمعايير لاختيار المرشحين بما يضمن تشكيل قائمة تعبر عن طموحات وتطلعات شعبنا ومصالحه في شتى القطاعات.

وشدد على التزام حركة "فتح" بمسار إنهاء الانقسام، وبناء الشراكة الوطنية، مشيرا إلى أن المرسوم الرئاسي لتعزيز الحريات يفتح الآفاق لإيجاد بيئة ايجابية لحراك شعبي جماهيري لخوض العملية الديمقراطية في أجواء صحية ومريحة للجميع.

وعبر الرجوب عن أمله من الجميع في إدراك دلالات المرسوم وإزالة كافة عقبات الماضي وتداعيات الانقسام من وقف للمسائلات والاستدعاءات وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وإلغاء كل المظاهر التي كانت سببا في تسميم الأجواء في الفترة الماضية.

وأكد الرجوب أن نسبة التسجيل للانتخابات المقبلة مؤشر على رغبة شعبنا للمشاركة فيها مشددا على "ضرورة أن نبني عليها لإنهاء الانقسام وتجاوز الوضع الاستثنائي الذي يعيشه شعبنا".