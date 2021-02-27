هيئة الأسرى: عام على عزل الاحتلال للأسير عمر خرواط بظروف قاسية

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن إدارة سجن "هشارون" الإسرائيلي، تواصل عزل الأسير عمر فهمي خرواط (49 عاما) من الخليل، بأوضاع اعتقالية قاسية وصعبة ومعاملة سيئة.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، اليوم السبت، أن الأسير خرواط قد تم عزله منذ آذار/ مارس العام الماضي، وحرم من زيارات الأهل والاتصال الهاتفي، وكثير من زيارات المحامين، ولا يسمح له بالخروج إلى "الفورة" ساعة واحدة يوميا، بالإضافة إلى سوء الطعام المقدم له.

وبينت الهيئة أن الأسير خرواط عزل بقرار من مخابرات الاحتلال قبل عام داخل سجن "ريمون"، ومن ثم تم نقله إلى عزل "جلبوع"، وبعدها إلى زنازين "أيالون- الرملة"، ومن ثم إلى زنازين "مجدو"، وبعدها صدر قرار بإنهاء عزله الذي استمر ثمانية أشهر، ليتم بعدها نقله إلى أقسام الأسرى بمعتقل "شطة"، لكن الاحتلال أعاد بعد بـ 20 يوما عزله مرة أخرى داخل زنازين سجن "هشارون".

تجدر الإشارة إلى أن الأسير عمر خرواط معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسجن المؤبد أربع مرات.