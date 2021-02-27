جنين: القبض على مشتبه به بالشروع بالقتل وضبط مواد مخدرة بحوزته

وطن: قبضت الشرطة، اليوم، على مشتبه به بالشروع بالقتل وضبطت بحوزته مواد يشتبه أنها مخدرة في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة ، أن فرع مكافحة المخدرات تسانده قوة من مركز شرطة اليامون في شرطة المحافظة تمكنوا من القبض على مشتبه به بالشروع بالقتل قام في وقت سابق بدهس أحد أفراد الأمن على حاجز للشرطة في محافظة رام الله وصادر بحقه 3 مذكرات قضائية، إضافةً إلى ضبط مواد يشتبه أنها مخدرة بحوزته من نوع الحشيش بوزن 5.2 غرام ومادة الكوكائين بوزن 5.2 غرام بعد تحديد مكان تواجده في إحدى البلدات داخل المحافظة.

وأكدت الشرطة بأنها تحفظت على المقبوض عليه لحين إحالته والمضبوطات إلى جهات الإختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللآزمة بحقه أصولاً .