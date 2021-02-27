صلاح الدين موسى يكتب لـوطن: الانتخابات الفلسطينية.. هندسة للنتائج، وكأن اسرائيل ليست اللاعب الاساس !!!!





يغرق الكل الفلسطيني في التحضير للانتخابات ويعتقدون انها ستكون كسابقاتها، فلجنة الانتخابات تعمل وكأن الانتخابات ستجري بموعدها، وخيرا تفعل.

ابو مازن وحماس هذه المرة يلعبون على المكشوف ان جاز التعبير في هذا المقام والفريقان يرغبان في الانتخابات ويتمنوا الا تجري لاي سبب كان!.

دخول الاسير مروان البرغوثي الى الصورة سيقلب موازين الانتخابات خاصة اذا ما قام بدعم قائمة لانتخابات التشريعي مع احد الشخصيات الوازنة مثل الدكتور ناصر القدوة ،اما المستقلين فهم كثر وسيتأكل دورهم بمجرد ان تصدر نتيجة الانتخابات الرسمية.

ابو مازن يرغب بهندسة نتائج الانتخابات، وقد يرى البعض ان ما قام به شاهر سعد في انتخابات اتحاد نقابات العمال قد يمثل نموذجا لهندسة نتيجة الانتخابات القادمة!.

بدأ الرئيس ابو مازن هندسة العملية الديمقراطية ونتائجها بحيث يضمن نتائج تؤسس لاستمرار قيادته للشعب الفلسطيني، ولتحقيق ذلك فلقد قام الرئيس ابو مازن بالخطوات التالية:

1-فصل بين الانتخابات التشريعية والرئاسية ووافقت حماس على ذلك، حماس تسيطر بالفعل على قطاع غزة فلا يضيرها العملية بحد ذاتها. اما الرئيس ابو مازن فيري ان الفصل بين العملية الاول والثانية سيمنع التصدع في حركة فتح وسيضمن ان يركز الجميع على الانتخابات التشريعية دون الرئاسية وهذه هي جوهر الرسالة التي حملها الاخ حسين الشيخ الى القائد مروان البرغوثي.



2- اصدر الرئيس قرار معدل لقانون الانتخابات قيد من خلالها حق الترشح والانتخاب، حيث نص في القانون على ان الحد الادنى لسن الترشح للانتخابات التشريعية 28 عاما وجعل الترشح مربوطا بحصول من يرغب بالترشح للانتخابات من العاملين في القطاعات الرسمية والاهلية المختلفة على كتاب موافقة على الاستقالة، ولم يوضح كيف سيجبر المرشح الجهة الحكومية على قبول الاستقالة او المده المحددة لتصبح الاستقالة مقبولة حكما وفقا للقانون ،كما انه ربط كل ذلك بعدم حصول المرشح على أي رواتب او مخصصات من السلطة الوطنية او أي من مؤسساتها. وهذا يتطلب تدخلا قضائيا بالطعن بعدم دستورية هذا النص، ونامل ان يعدل هذا النص وفقا لتفاهمات القاهرة قبل موعد فتح باب الترشح.



3- منع الرئيس ابو مازن كل من اعضاء المركزية والمجلس الثوري والوزراء السابقون واعضاء التشريعي واخرين ممن ينتمون للحركة من الترشح لانتخابات التشريعي على قائمة فتح وبهذا فانه يضمن ان يضع من يختاره هو وفريقه كي يكونوا في قائمة فتح. وبذا يتحكم ايضا باعضاء التشريعي كي ينفذوا تعليماته وسياساته.



4- ان صح ما قيل عن تهديد الرئيس ابو مازن كل من يخالف التعليمات بالفصل من الحركة والملاحقة كما نشر على صفحته الاخ عبد الفتاح حمايل قبل اسابيع فان ذلك يكون جزء من عملية الهندسة للنتائج.



5- جعل الرسوم المالية للمشاركة في الانتخابات تصل الى 20 الف دولار مما سيصعب على العديد من القوائم الدخول في الانتخابات وفي هذا الامر انتهاك للمساواة التي كفله القانون الاساسي الفلسطيني.



6- يحاول الرئيس ابو مازن هندسة نتائج الانتخابات في قطاع غزة عن طريق حل كافة المشاكل والقضايا العالقة لموظفي واهلنا في قطاع غزة ودفع بقيادات حركة فتح للتوجه لقطاع غزة كي يقطع الطريق على انصار محمد دحلان خاصة وان لهم نصيب ملحوظ في قطاع غزة.



7- على ما يبدو تم الحديث مع شخصيات مثل الدكتور رامي الحمد لله والدكتور سلام فياض وغيرهم ممن يرغبون بالترشح في قوائم مستقله لثنيهم عن الترشح بسبب حساسية المرحلة وبالتالي فان قوائم المستقلين الاخرى ستكون حظوظهم في المنافسه محدودة من وجهت نظر فتح، ونعتقد انهم سيتواصلون مع كل من يرغب في تشكيل قائمة حتى وان كانت حظوظهم محدودة.



8- قرارات الرئيس فتحت شهية المستقلين لتشكيل قوائم مما سيؤدي الى ضياع عدد كبير من الاصوات بين هذه القوائم، وبعد انتخابهم فان هذه القوائم ستتمزق بمجرد صدور النتائج وستبحث عن غطاء لها للعمل معها وتحتها ويعتقد ان فتح ستكون الاقرب لهم.

ابو مازن يريد بذلك ان يُهندس العملية الانتخابية بل ويكتب نتائجها بتوقيع يده.

ان فعل ذلك يكون قد حقق مراده السياسي بتجاوز عدم اعتراف العالم بحماس كي يقول انه يمثل كافة اطياف الشعب الفلسطيني والاهم بالنسبة له ولحركة فتح الحفاظ على السيطرة على الجسم التمثيلي والسياسي للشعب الفلسطيني ويكون قد حجم خصومه السياسين، وعندها سيذهب للانتخابات الرئاسية وهو واثق من نتائجها طالما ان حماس لن تطرح مرشح لها.

في الحقيقة "اسرائيل" هي اللاعب المركزي في اجراء الانتخابات من عدمه، وكذلك بالطبع الولايات المتحدة ومن ثم الاتحاد الاوروبي.

ان كل هذه الجهود لهندسة النتائج والعملية الديمقراطية تبدو غير ذي صلة ان رغبت اسرائيل في تقويض العملية الانتخابية وقد تقوم اسرائيل بخطوات ميدانية مثل الاتصال مع قيادات من حماس لمنعها من الترشح او اعتقال بعضهم او ملاحقتهم او من خلال منع اهل القدس من الانتخاب والترشح وتهديد كل من يترشح من سكان القدس بسحب الهوية المقدسية او من خلال تخريب العملية الانتخابية عبر عملائها او من خلال حصار بعض المناطق او منع التنقل بين المدن يوم الانتخابات او القيام بعملية عسكرية في قطاع غزة او استهداف قيادات في المقاومة في القطاع او في خارجه او اتخاذ موقف سياسي يشترط فيه على كل من يرغب بالترشح بضرورة الاعتراف باوسلو ومن تضمنه من اعتراف "باسرائيل" بحيث يحصل هذا المطلب على دعم من الاتحاد الاوروبي وامريكا ، ولقد حاول الرئيس ابو مازن استباق هذه المطالب بارسال رسالة من الاخ حسين الشيخ الى الادارة الامريكية يعلن فيها ان كل من سيخوض الانتخابات يعترف بمنظمة التحرير وبما التزمت به المنظمة، وعلى ما يبدو ان هذه الرسالة كانت بتنسيق مع احد الجهات في الادارة الامريكية الجديدة.

المفارقة ان اسرائيل وعدد من الفرقاء في كل من فتح وحماس يرغبون بتقويض الانتخابات كلٌ لاسبابه، فاسرائيل لا تريد أي جسم سياسي منتخب، وعدد من القيادات الفتحاوية لا ترغب بالانتخابات كي لا تطيح بالامتيازات التي سكنوها منذ الانقسام وستهدد وجودهم اما عدد من قيادات حماس فترى ان انتخابات تجدد شرعية الرئيس ابو مازن وتتيح لفتح ان تعود لتشارك في ادارة قطاع غزة.

الرئيس ابو مازن لن يستطيع تاجيل الانتخابات او الغاءها بالمفهوم السياسي، الا ان اسرائيل يمكن لها ان تفعل ذلك ، فهل ستسمح امريكا والاتحاد الاوروبي لها بفعل ذلك !! ام ان قطار الانتخابات انطلق وسينجح الرئيس بهندسة العملية الديمقراطية ونتائجها كما فعل شاهر سعد وهندس انتخابات نقابات العمال باطار ديمقراطي.