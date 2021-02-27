اتحاد نقابات المهن الصحية يعلن استمراره بالإضراب عن العمل في الرعاية الصحية "عدا العاملين في كورونا"

وطن: أعلن اتحاد نقابات المهن الصحية استمراره في التوقف عن العمل في الرعاية الصحية الأولية (ما عدا العاملين في كورونا)، توقفا تاما مع عدم الحضور لأماكن العمل.

ودعا الاتحاد في بيان له، اليوم السبت، العاملين في المهن الصحية جميعها والعاملين في وزارة الزراعة، ووزارة التربية والتعليم (الصحة المدرسية) ووزارة الاقتصاد وأي وزارة أخرى التوقف عن العمل فورا مع عدم الحضور لأماكن العمل.

وأكد البيات استمرار العمل في مراكز كورونا كالمعتاد.

وذكر أن باقي مرافق وزارة الصحة يكون العمل فيها فقط بنسبة 30% من الموظفين، أما مبنى وزارة الصحة في رام الله ومبنى الوزارة في نابلس يتوقف العمل فيهما كليا مع عدم الحضور لأماكن العمل.

وأضاف: ستقوم النقابات الصحية بإصدار البيان القادم السبت القادم.

ويطالب الاتحاد، الحكومة بتطبيق العديد من الحقوق الإدارية والمالية، تتمثل بوجود عدد كبير من الموظفين يعملون منذ أكثر من 6 سنوات بنظام العقود، ولا يتعدى راتب الموظف منهم 2500 شيقل، ويعمل كالموظف المثبت، إضافة إلى تجميد درجات وترقيات الموظفين منذ أكثر من عام، كما يطالبون بعلاوة طبيعة العمل والمخاطرة.

فيما يلي نص بيان الاتحاد