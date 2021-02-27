اشتية: تعطيل الجامعات ورياض الأطفال والمدارس عدا التوجيهي ومنع الحركة من 7 مساء حتى 6 صباحا

وطن: أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم السبت، إجراءات جديدة في ضوء ارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا" في مختلف الأراضي الفلسطينية.

وفيما يلي الإجراءات الجديدة:

1- يتم تعطيل جميع المدارس الحكومية والخاصة والأهلية لكل الصفوف أعتباراً من يوم غد الأحد الموافق 28/2/2021، ما عدا طلاب الثانوية العامة ولمدة 12يوم بما يشمل رياض الأطفال، أما الحضانات فيترك أمرها الى وزارة التنمية الاجتماعية، وتُعامل كل حالة على حدة.

2- اغلاق جميع الجامعات والمعاهد والدوائر التعليمية والتدريبية مع اتباع برامج التعليم عن بعد ويسمح للإداريين بالوصول بما لايزيد عن 50% للدوام.

3- تمنع الحركة منعاً باتاً بما يشمل عدم التنقل بين محافظات الوطن بما فيها القدس.

4- تمنع حركة السيارات وجميع وسائط النقل من الساعة 7:00 مساءً وحتى 6:00 صباحاً ، كما تغلق الأماكن التجارية خلال هذه الساعات باستثناء الصيدليلات والأفران.

5- يكون يومي الجمعة والسبت إغلاقا تاما ولا يسمح بالتنقل، وتمنع حركة السيارات بمختلف أنواعها.

6- يتولى المحافظون أغلاق أي مدينة أو مخيم أغلاق داخلياً حسب الضروره.

7- تمنع الأعراس والحفلات وبيوت العزاء .

8- النوادي الصحية تكون في الأماكن المفتوحة فقط.

9- يمنع منعأ باتاً دخول أهلنا من أراضي 1948.

10- يستثنى من هذا القرار الخدمات البلدية وخدمات الطوارئ والمواد الغذائية والزراعية والطواقم الطبية والمخابز والصيدليات مع التقيد بأجراءات السلامة.

11- دوام الوزارات يكون بنسبة لا تتجاوز 50% من الطواقم، ويترك لكل وزير ترتيب وزارته ما عدا وزارة الصحة

12- دوام القطاع الخاص والصناعي يكون بوتيرة 50% ايضاً بما فيها المطاعم والمقاهي.

13- يعاقب كل من يخالف أي من أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بقانون رقم (7)2020 .

14- يتولى قادة الأجهزة الأمنية كل فيما يخصة مهمة إصدار التعليمات والأوامر لتنفيذ تطبيق أحكام هذا القرار.

15- يكلف المحافظون والشرطة بتشديد الرقابة على أماكن التجمع والأقتظاظ.

16- مدة هذه الإجراءات 12يوم من تاريخ الغد.

17- بخصوص اللقاحات هناك منافسة عالمية ونحن إشترينا بما قيمته 10مليون دولار وكان من المفترض أن تصل منتصف الشهر، وسبب التأخير هو الشركة المصنعة وليس لسبب آخر، ونتوقع وصول الدفعة الأولى خلال الشهر القادم أذار.

18- إنني آمل التزامكم وأن تأخذو الأمور بجدية أكثر من أي وقت مضى لخطورة المرحلة.