مستشفى جنين الحكومي تعيد استقبال الحالات الصعبة بكورونا

وطن: أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، اليوم السبت، عن عودة مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين لاستقبال الحالات الصعبة في قسم العزل بفيروس كورونا .

وأوضح الرجوب، في بيان صحفي، أن المستشفى كانت قد توقفت عن استقبال الحالات الصعبة بكورونا بسبب الارتفاع المتزايد في الاصابات، ما أدى إلى نقص في الأسرّة، والأجهزة الطبية، ولكن اليوم بمقدورها استقبال هذه الحالات .

وأوضح الرجوب، أنه تم تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 42 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 448 حالة.

بدوره، قال مدير المستشفى وسام بكر، "إن العدد المتزايد للحالات اضطرنا لفتح قسم جديد للعزل "طوارئ رقم 2"، والذي يتسع لـ10 أسرّة مؤقتا، لحين تجهيز مستشفى في طوباس تابع لوزارة الصحة قريبا، حيث سيتم تحويل كافة مرضى كورونا اليها.