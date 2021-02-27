انطلاق الفصل الثاني في مدارس غزة بنظام التعليم المدمج

وطن: انتظمت الدراسة في مدارس محافظات قطاع غزة، اليوم السبت مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام 2020/2021، وفق إجراءات السلامة الصحية، من خلال تطبيق البروتوكول الصحي كفحص الحرارة والتعقيم والتباعد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، أنها أطلقت الفصل الثاني وفق خطة العودة الآمنة للدراسة، وتطهير وتنظيف شامل للمدارس خلال الأيام الماضية ووضع عديد التعليمات والإجراءات الهادفة لخلق بيئة مدرسية آمنة وصحية.

ولفتت إلى تجهيز الكتب المدرسية لتوزيعها على الطلبة ووضع خطط أكاديمية لكيفية تنفيذ المناهج التعليمية، كما تقوم لجان المتابعة بتنفيذ زيارات للمدارس.