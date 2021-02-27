لجنة الانتخابات: نشر قائمة السجل الأولي للناخبين بعد غد الاثنين

وطن: قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، إن اللجنة ستنشر السجل الأولي للناخبين بعد غد الاثنين، في 1090 مركزاً في الضفة وقطاع غزة.

وأضاف كحيل، اليوم السبت، ان اللجنة عملت خلال الأسبوع الماضي على تنقيح السجل الانتخابي بعد شطب الوفيات وعمليات التسجيل المتكررة حيث انخفضت نسبة التسجيل من 93% إلى 90%.

ولفت إلى أنه خلال هذه الفترة سيتم فيها تصحيح البيانات لمن ورد خطأ في تسجيله أو بياناته المنشورة في السجل، والاعتراض على تسجيل من لا يملك حق الانتخاب، والاطلاع على سجل الناخبين الأولي.

وأوضح:" فترة النشر والاعتراض تمتد لمدة ثلاثة أيام متتالية، تبدأ من صباح الاثنين الموافق 1/3/2021 وتنتهي مساء الأربعاء الموافق 3/3/2021، وخلال هذه الفترة تفتح اللجنة كافة مراكزها للنشر في مختلف التجمعات السكانية من الثامنة صباحا وحتى الثالثة مساءً، وتستقبل المراكز المراقبين المحليين والصحفيين المعتمدين الذين يحملون بطاقات معتمدة من لجنة الانتخابات المركزية".