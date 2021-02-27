الحراك الفلسطيني الموحد يعلن نيته خوض الانتخابات التشريعية والرئاسية

وطن: أعلنت الحراك الفلسطيني الموحد عن نيته المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، وتشكيل قائمة تحت نفس الإطار.

وقال الحراك في بيان لها، "نود إعلامكم بأننا سنعلن بالتفاصيل عن البرنامج الانتخابي والقائمة التي ستخوض الانتخابات، بعد استكمال جميع المشاورات مع منسقي المناطق، وضمن المدة القانونية المعلنة من قبل لجنة الانتخابات المركزية، ووفق رؤية البناء الشبابية التي نشأ الحراك لأجلها".

فيما يلي البيان، الذي نشره الحراك على صفحته في "فيسبوك":