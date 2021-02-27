الصحة: ارتفاع نسبة اشغال وحدات العناية المكثفة لمصابي كورونا بنسبة 95% وهذا مؤشر خطير

وطن: قال منسق ملف مرضى كورونا للأسرّة في وزارة الصحة عنان راشد إن ارتفاع نسبة اشغال وحدات العناية المكثفة لمصابي جائحة كورونا بنسبة 95% "مؤشر خطير" يظهر الارتفاع في عدد الاصابات.

وحذر راشد من ارتباك القطاع الصحي في التعامل مع هذا الارتفاع الكبير بالاصابات بالطفرات الجديدة للفيروس التي بدأت تصيب صغار السن وتستدعي نقلهم إلى المسشتفيات.

وعزى راشد في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم السبت، سبب ارتفاع اعداد المصابين إلى عدم التزام المواطنين بالإجراءات الصحية، وانتشار الطفرة البريطانية التي ادت الى ادخال ما نسبته 60 الى 70 بالمئة من المصابين بها إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

من جانبه، قال مسؤول ملف كورونا في جنوب الضفة عفيف عطاونة إن المصابين بالطفرات الجديدة لديهم اعراض شديدة، مشيراً إلى أنها تصيب الفئات الصغيرة في العمر، محذرا من ارتفاع اعداد الوفيات خلال الفترة المقبلة، إذا لم يلتزم المواطنون باجراءات السلامة العامة.