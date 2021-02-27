3 وفيات و562 إصابة جديدة بكورونا في القدس

وطن: أعلن عضو "وحدة مكافحة كورونا" في مدينة القدس المحتلة عن تسجيل 3 حالات وفاة و562 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليومين الأخيرين.

وأفاد علي الجبريني في بيان له، بأن فيروس "كورونا" لا زال يتفشى في مدينة القدس، لافتًا إلى أن الوفيات الثلاث سجلت في أحياء راس العامود، وحي مخيم شعفاط، ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 255 حالة.

وأضاف أن عدد الإصابات بلغ الخميس 257 إصابة، 305 إصابات أمس، ومع تسجيل 298 حالة شفاء يرتفع عدد الاصابات النشطة الى 2236.

وحذر الجبريني من السلالة البريطانية المتحورة، والتي تؤثر بشكل شرس على الشباب، الأطفال، والسيدات الحوامل، مؤكدًا أن الوضع مقلق، ويحتاج إلى الحذر والانتباه.

وأشار إلى أن الإصابات الخطيرة والمتوسطة في المستشفيات تبلغ (95) مقدسيًا، الأمر الذي يستدعي أقصى درجات المسؤولية من قبل المواطنين.

وحول حملة اللقاحات، ذكر الجبريني أن الإقبال المقدسي يعتبر جيدًا، مع 80 ألف لقاح جرعة أولى، وحوالي 35 ألف لقاح للجرعة الثانية.

وناشد المواطنين بضرورة الالتزام دوماً بالتعليمات الصحية، وفي مقدمتها ارتداء الكمامات حتى أولئك الدين تلقوا اللقاحات، والحرص على التباعد الاجتماعي، ومواصلة التعقيم والنظافة.