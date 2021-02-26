مستشفى فلسطيني يرفض استقبال رضيع مصاب بالكورونا بسبب 5 الاف شيقل  

رام الله - وطن : في بداية جائحة كورونا، شاهدنا جميعا مقاطع مصورة لمرضى في الصين التي ظهر بها الوباء وهم على قارعة الطريق والشوارع، دون ان يجرؤ احد على الاقتراب منهم، حتى ان بعضهم توفي على الارصفة والشوارع.

هذه المقاطع لم تكن خيالية، وربما مع دخول فلسطين الموجة الثالثة من جائحة كورونا وما يرافقها من إصابات بالطفرات البريطانية والجنوب افريقية، قد نشهدها في شوارعنا و مستشفياتنا التي لم تعد قادرة على استقبال المزيد من المرضى.

الرضيع حكيم محمد عبد الكريم 27 يوما من قرية قراوة بني زيد اكتشف اليوم الجمعة إصابته بفيروس كورونا، حيث كان يعاني من اعراض ارتفاع الحرارة والاسهال، لكن لم يك في مجمع فلسطين الطبي اي سرير لاستقباله ومتابعة حالته الصحية.

وقال والده محمد عبد الكريم لوطن انه توجه مع عائلته يوم أمس لاجراء فحص الكورونا، وتبين إصابة زوجته واطفاله وشقيقته بالفيروس باستثنائه دون ان يفحص طفله الرضيع الذي لم يتجاوز عمره شهر، ومع ظهور بعض المضاعفات والأعراض الصحية عليه اليوم الجمعة توجه به الى مجمع فلسطين الطبي حيث اجري له الفحص هناك وتبين اصابته في الفيروس.

ولفت الوالد ان المستشفى ماطلت في ادخال رشيعه الى المستشفى بسبب عدم توفر الاسرة حتى قاموا بتحويله الى المستشفى العربي التخصصي في نابلس، ولذلك حين وصل الى المستشفى العربي التخصصي رفضوا ادخال الطفل الى المستشفى الا بعد دفع مبلغ 5 آلاف شيقل عن كل ليلة، وهذا المبلغ يستثنى منه اجراء اي عمليات جراحية قد يحتاجها الطفل خاصة ان لديه ورم في خصيتيه.

ولفت عبد الكريم الى ان الأطباء في مجمع فلسطين الطبي قالوا له ان لا خطورة من الورم في الخصيتين وانما من آثار كورونا، بينما قال الأطباء في المستشفى العربي التخصصي ان الخوف هو من الورم في الخصيتين وليس من الكورونا.

لم يكن يملك محمد عبد الكريم المال اللازم لدفعه للمستشفى من اجل ادخال الطفل الذي يعاني ويكابد أعراض المرض، والذي انتظر 4 ساعات حتى جرى ادخاله الى مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس.

مهنة الطب هي انسانية بالدرجة الاولى في كل دول العالم، لكنها يبدو عندنا قد تحولت الى تجارة رائجة لحصد المال دون النظر الى اي امر اخر، والا كيف يعقل ان يرفض مستشفى استقبال طفل عمره 25 يوما فقط، ويتركه على بابه وهو يعاني من أعراض المرض ويشترط رؤية المال اولا ودفعه قبل السماح له بدخوله.

كيف يمكن للطبيب او المدير ان لا يهتز قلبه وهو يستمع لبكاء الطفل على باب المستشفى، ام ان بهجة المال أهم لديه من وجع الطفل وبكائه، في ظل تحويل المرض والوجع والالم الى سلعة.

هل تحولت اوجاع الأطفال الى تجارة لبعض المستشفيات، هل وصلنا الى مرحلة ان نرفض ادخال اطفالنا الى المستشفيات قبل رؤية المال، هل تحولنا الى وحوش مال على حساب قيمنا و نخوتنا ومشاعرنا الانسانية، وخاصة في ظل الجائحة التي تعصف بنا جميعا.

قصة الطفل حكيم محمد عبد الكريم ليست الوحيدة ولن تكون الاخيرة في ظل المعطيات والقصص والحالات التي تسجل في المستشفيات.

وقال شهود عيان في مجمع فلسطين الطبي ان العديد من مرضى الكورونا ينتظرون في غرف الطوارئ ولا يوجد لهم اسرة لتلقي العلاج.

من جانبه قال مدير مجمع فلسطين الطبي أحمد البيتاوي لوطن للانباء ان اعداد المرضى المصابين بفيروس كورونا تفوق قدرة الأسرة الموجودة لدينا وقدرة الطاقم الطبي. مضيفا "الوضع بالنسبة لنا صعب جدا . بل صعب للغاية، بسبب عدم وجود اسرة لهؤلاء المرضى الذين يتوجهون إلينا بعد تفاقم الحالة و نبقيهم في الطوارئ . الوضع أخطر ما يكون منذ بداية الجائحة ".واضاف البيتاوي "كل اسرة قسم الكورونا مليئة، لا يوجد اسرة فارغة في المستشفى، فنحن نستقبل المرضى الآخرين. المستشفى لا يوجد بها سرير فارغ لا كورونا ولا غير كورونا".

ولفت البيتاوي ان قسم الكورونا يوجد به 71 سرير جميعها مليئة.

ولفت البيتاوي ان من يدخل المستشفى يكون في حالة صعبة، كما ان فترة علاجهم ليست يوم او يومين، بل يحتاج الى فترة أطول قد تستمر اسبوعين حتى الخروج.

ولفت البيتاوي الى ان الطفل حكيم وصل اليوم للمستشفى وهو يعاني من الإسهال والحرارة والاستفراغ وقد أجري له فحص الكورونا وتبني اصابته، ولكن لا يوجد لدينا اي سرير ولا يوجد في رام الله اي احد يستقبله، وقمنا بتحويله الى العربي التخصصي في نابلس .

وعن المرضى الجدد الذين يصلون المستشفى قال البيتاوي " يتم وضعهم في الطوارئ . باختصار الوضع سيء جدا جدا واكثر من التصور، والمواطنين لا يحترمون ذلك، لا أحد يلتزم بلبس الكمامات.لا يوجد التزام بالبلد والبعض يعتقد الأمر لعبة".

وتابع البيتاوي "اذا استمر الوضع على ما هو عليه سنضطر ان نستقبل المرضى على حساب المرضى الاخرين، وأن نحول المستشفيات الى كورونا فقط والمرضى العاديين لا مكان لهم في ظل عدم وجود تطعيم حتى الآن".

وتابع "يجب فرض اغلاق حقيقي وليس الاغلاق الموجود. يجب ان يكون التزام من الناس لمصلحة الجميع".

قال مدير ديوان وزيرة الصحة، علي عبد ربه لوطن أن لجنة الوبائيات الوطنية أوصت في أعقاب اجتماعها اليوم الجمعة، لدولة رئيس الوزراء بفرض الإغلاق الشامل للحد من الانتشار الكبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وقال عبد ربه "أوصينا بالإغلاق الشامل، فإذا كنا نريد إنقاذ الوضع لا بد من الإغلاق الشامل والالتزام بكل الإجراءات الوقائية ورفع القدرة الاستيعابية للمستشفيات الحكومية".

وتابع عبد ربه "نحن في ازمة حقيقية الان، نحن ندرس كل الحلول ونوسع في أقسام المشتفيات، لكننا بحاجة الى كوادر طبية الان، وليس الى المكان فقط، وانما الى كوادر لتشغيل المكان ، ولذلك رفعنا لدولة رئيس الوزراء كل احتياجاتنا ونحن مقدرين الوضع، ولا نريد الوصول الى حافة الهاوية".

وتابع عبد ربه بشأن عدم وجود الأسرة في المستشفيات "نعلم ان هناك ضغط على الاسرة في المستشفيات، وأن الصحة ستخلق بدائل للناس ولن تترك الناس في الشوارع" .

ولفت عبد ربه الى ان كل مواطن يحمل تأمين صحي فإن الحكومة تتكفل به بإيجاد مستشفى له من خلال تحويله الى مستشفى خاص، ومن ليس معه تأمين صحي عليه ان يتحمل ذلك .

لم يكن حال الرضيع حكيم ابن الـ 25 يوما مختلفا عن حال الكثيرين من المرضى سواء الاطفال او الشباب او كبار العمر، وما قصة "حورية" التي توفيت الاسبوع الماضي متأثرة بفايروس كورونا الا فصلا من فصول المعاناة في رحلة البحث عن العلاج التي تبدو اصعب من المرض في احيان كثيرة.

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