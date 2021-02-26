الصحة لوطن: اوصينا رئاسة الوزراء بالاغلاق الشامل ورفع القدرة الاستيعابية للمشافي وتوظيف الكوارد الطبية حتى لا نصل للهاوية

وطن: قال مدير ديوان وزيرة الصحة، علي عبد ربه لوطن أن لجنة الوبائيات الوطنية أوصت في أعقاب اجتماعها اليوم الجمعة، لدولة رئيس الوزراء بفرض الإغلاق الشامل للحد من الانتشار الكبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وقال عبد ربه "أوصينا بالإغلاق الشامل، فإذا كنا نريد إنقاذ الوضع لا بد من الإغلاق الشامل والالتزام بكل الإجراءات الوقائية ورفع القدرة الاستيعابية للمستشفيات الحكومية.

وتابع عبد ربه "نحن في ازمة حقيقية الان، نحن ندرس كل الحلول ونوسع في أقسام المشتفيات، لكننا بحاجة الى كوادر طبية الان، وليس الى المكان فقط، وانما الى كوادر لتشغيل المكان ، ولذلك رفعنا لدولة رئيس الوزراء كل احتياجاتنا ونحن مقدرين الوضع، ولا نريد الوصول الى حافة الهاوية".