وزيرة الصحة: دخلنا في موجة ثالثة من كورونا، ومنحنى الإصابات يشهد ارتفاعاً حاداً

وطن: أجتمعت لجنة الوبائيات الوطنية اليوم في وزارة الصحة، وعبر تقنية الفيديو كونفرنس، لبحث مستجدات الحالة الوبائية وما يتعلق بالطفرات وملف التطعيم.

وقالت وزيرة الصحة "خرجنا بتوصيات ورفعناها لرئيس الوزراء د. محمد اشتية ولجنة الطوارىء العليا لدراستها وإصدار قرارات للحد من انتشار الفايروس."

وجرى خلال الاجتماع استعراض الحالة الوبائية بشكل مفصل من حيث منحنى الإصابات وأعدادها، وتوزيعاتها في مختلف المحافظات، والإصابات في المدارس، وكذلك مناقشة نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات ومراكز علاج كورونا، وأسرة العناية المكثفة وأجهزة التنفس الإصطناعي، والاحتياجات اللازمة لمواجهة الموجة الثالثة.

وقالت وزيرة الصحة "دخلنا في موجة ثالثة، ومنحنى الإصابات يشهد ارتفاعاً حاداً، ونحن نبحث مختلف الإجراءات التي من شأنها الحد من الانتشار الواسع لأعداد الإصابات."

ولفتت لجنة الوبائيات الى تراجع نسبة الالتزام بالإجراءات الوقائية، وإصابات المدارس أدى بشكل كبير لعودة منحنى الإصابات في الصعود، مشيرة الى ان الأطفال يُصابون ولا يشعرون بأعراض في الغالب، وهذا ما يؤدي لنقلهم للعدوى لبيوتهم، وازدياد أعداد الإصابات.

كما ناقشت اللجنة مستجدات ملف وخطة التطعيم ومواعيد وصولها المتوقعة.

