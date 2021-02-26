أم الفحم: إصابات واعتقالات في مظاهرة ضد الجريمة وشرطة الاحتلال

وطن: أصيب عدد من المتظاهرين بجروح أحدهم بحالة خطيرة من جراء اعتداء عناصر شرطة الاحتلال بالرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والمياه العادمة على مظاهرة احتجاجية ضد الجريمة وشرطة الاحتلال في مدينة أم الفحم بعد ظهر اليوم، الجمعة.

وذكرت مصادر صحفية أن 11 متظاهرا أصيبوا بجروح فيما اعتقل 7 آخرون على يد عناصر شرطة الاحتلال.

وذكر المتحدّث باسم مشفى "رمبام" في حيفا أن المصاب بحالة خطيرة هو شاب يبلغ من العمر 30 عامًا، وسيخضع فور وصوله إلى عمليّة في الدماغ، حيث تتركّز إصابته.

وروى أحد المتظاهرين المصابين أننا "خرجنا للتظاهر بشكل سلمي وقد قوبلنا باعتداء عنيف وهمجي جدا على يد عناصر شرطة الاحتلال".

ونقلا عن شهود عيان، فإن عددا من المتظاهرين أصيبوا إثر إطلاق الرصاص المطاطي من قبل شرطة الاحتلال، وجرى نقلهم إلى العيادات المحلية لتلقي العلاج.

وبحسب التفاصيل الواردة، فإن رئيس بلدية أم الفحم، سمير محاميد، والنائب في القائمة المشتركة د. يوسف جبارين كانا من بين المصابين إثر اعتداء عناصر شرطة الاحتلال على المظاهرة الاحتجاجية؛ وجرى نقلهما إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لتلقي العلاج.

وجاء في التفاصيل، أن المتظاهرين أدوا صلاة الجمعة أمام ساحة بلدية أم الفحم، ثم توجهوا سيرا على الأقدام للتظاهر أمام مركز شرطة الاحتلال في المدينة، وذلك للأسبوع السابع على التوالي.

وبرزت مشاركة فاعلة من خارج أم الفحم في المظاهرة الاحتجاجية، كما حملّ المتظاهرون توابيتا بعدد ضحايا جرائم القتل الذي قتلوا منذ مطلع العام الجاري 2021.

عرب 48