انفجار في سفينة تجارية "اسرائيلية" في خليج عُمان

وطن: أعلنت شركة Dryad Global المختصة بالأمن البحري، أن السفينة التجارية التي تعرضت لانفجار في خليج عمان يوم امس الخميس تابعة لشركة إسرائيلية.

وذكرت Dryad Global أن سفينة الشحن المتضررة تبحر تحت علم باهاماس وتحمل اسم MV HELIOS RAY، وهي تابعة لشركة Helios Ray Ltd الإسرائيلية المسجلة في جزيرة مان البريطانية.

وقالت ان انفجارا ضرب سفينة شحن مملوكة لاسرائيليين كانت تبحر في خليج عمان، حيث لم يخلف الانفجار اي اصابات في طاقم السفينة .

وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" صحة هذه المعلومات، نقلا عن مصدر أمني خاص.

وأشارت Dryad Global إلى أن السفينة كانت في طريقها إلى سنغافورة من الدمام السعودية.

روسيا اليوم