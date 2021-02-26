"حورية" هناك ما هو أكثر إيلاما من الموت .. القتل بلسان من أقسم على الأمانة والشرف .. طبيب كتب عنها "هذا ليس مكانا للعجزة.. وتحتاج احدا يغير لها الحفاضة"

وطن: (متأثرةً بإصابتها بفيروس كورونا)، هكذا أعلن محافظ سلفيت عبد الله كميل، عن وفاة الحاجة حورية محمد قاسم طه، من بلدة بديا في سلفيت، الأحد المنصرم، عن عمر يناهز 81 عاما.

لكن لأبناء المتوفاة رواية مشحونة بالغضب، تجاه ما اعتبروه رحلة عذاب وإهمال طبي تعرضت له والدتهم حورية، قبل إعلان وفاتها.



وتابعت وطن ظروف وملابسات الوفاة، التي تقول العائلة إن والدتهم تعرضت خلالها لانتكاسات صحية، بعد تنقلات في عدد من المشافي، بعد بعد إصابتها بجلطة دماغية.

وقال نجلها الأكبر عبد الرحيم طه لوطن إن وضع والدتها لصحي إثر إصابتها بالجلطة الدماغية، تطلب نقلها في البداية للمستشفى الوطني في نابلس، وبسبب عدم وجود أسرّة، تم نقلها للمستشفى الإنجيلي الذي رفض استقبالها بسبب عدم توفر عناية قلبية وأسرة شاغرة في العناية المكثفة، ليجري نقلها إلى المستشفى العربي التخصصي بنابلس.

لكن، وبعد الفحص، تبينت إصابة المتوفاة حورية بفيروس كورونا، لذا تم التنسيق ونقلها لمستشفى الهلال الأحمر في نابلس الخاص بعلاج المصابين بالفيروس.

ويتابع عبد الرحيم "بعد عدة أيام من إدخالها المستشفى، تواصل أحد الأطباء معنا وأبلغنا بأن الوالدة قد تماثلت للشفاء، ولم تعد بحاجة للعلاج في المستشفى".

لكن المفاجأة، بحسب عبد الرحيم، أنه وعند توجه الأبناء للمستشفى وجدوا الوالدة شاحبة الوجه، وعليها علامات الهزل والجفاف، عدا عن أنبوب في أنفها من اجل التغذية، لكن ورغم ذلك سمح الأطباء بخروجها إلى المنزل.

وأردف عبد الرحيم قائلا "في المنزل، ظلت صحة الوالدة تتراجع أكثر، ما تطلب نقلها إلى مستشفى سلفيت الحكومي، حيث قال الأطباء هناك إنها ما تزال مصابة بالفيروس، وكان يجب إبقاؤها في مستشفى الهلال الأحمر".

وتواصل مستشفى سلفيت مع الهلال الأحمر، الذي أفاد، وفق عبد الرحيم، بأن المريضة (حورية) أخرجت من المستشفى بناء على طلب الأبناء وعلى مسؤوليتهم، وهو الذي نفى كل ذلك.

ويضيف عبد الرحيم "تم نقل الوالدة لمستشفى عزون الخاص بعلاج مصابي كورونا، لاستكمال العلاج، ولكنها لم تمكث سوى يومين لتعلن وفاتها لاحقا".

غير أن الصدمة الثانية التي تلقتها العائلة، هو ما كتبه مدير مستشفى الهلال الأحمر المخصص لعلاج كورونا في نابلس، في تعليق له عبر فيسبوك، قال فيه إن المتوفاة لم تكن بحاجة لتنفس صناعي، وانها بحاجة لعناية منزلية فقط، "وحدا يغيرلها الحفاضة"!، هذا برغم الفحوصات التي تبينت إصابتها بالفيروس، حتى بعد خروجها من مسشتفى الهلال الأحمر.

ويتساءل عبد الرحيم مستنكرا "كيف يقول الطبيب إن أحدا من ابنائها لم يزرها وهي في مستشفى الهلال، مع العلم أن الزيارة ممنوعة لأهالي المصابين بالفيروس؟!".

وهذا هو رد العائلة على ما كتبه مدير مستشفى الهلال الأحمر بنابلس:

مهلا أيها الطبيب المحترم نحن عندما نتحدث عما جرى مع حورية من تقصير وإهمال طبي وعن رحلة العذاب والمأساة الانسانية التي ختمت بها حياتها في أزقة المؤسسة الصحية - نتحدث عنها بصفتها أُماً فلسطينية، هي أمك وأمي وأمها... هي أم المدير ووكيل الوزارة والوزيرة ورئيس الوزراء ورئيس الدولة.

حورية هي الأُم الفلسطينية في كل زاوية من زوايا هذا الوطن المعطر بعرقها ودمها وبرائحة حنائها... حورية هي كل حوريات فلسطين. نحن عندما نتحدث عن مأساة حورية إنما نوجه هذا الحديث لرأس المؤسسة الصحية المسؤولة عن مأساة حورياتنا مسؤولية مباشرة .

أما وقد جعلت من نفسك سحيجاً مدافعا عن الإهمال والتسيب والتقصير والإستهتار وموت حوريات فلسطين، فإننا مضطرين أن نرد عليك: أولا : إننا لم نوجه خطابنا وشكوانا إليك شخصياً في الإهمال الذي تسبب بوفاة حورية... فأنت وأمثالك جزء من المشكلة والمعضلة الصحية العامة في فلسطين، ولا يُتصور ولا يُقبل من عاقل أن يطلب من المشكلة حلاً!!

ثانيا : أما قولك ( أن حورية دخلت المستشفى وعمرها 89 سنة) - مع أنها ليست كذلك - فلم تكن تعلم المسكينة ولا ذووها أن قانونك الأخلاقي والإنساني الذي أقسمت عليه يمنع علاج حوريات فلسطين إذا بلغن من الكبر عتياً، وأن مصيرهن في قاموسك هو اطلاق رصاصة الرحمة على رؤوسهن الشامخة مثل خيول الجيوش الغازية حين إتمام مهمتها . لم تعلم المسكينة أن آية البرّ عندك وعند أمثالك " إما يبلغن عندك من الكبر إحدهما أو كلاهما فلا تعالجهما وعجل في الخلاص منهما".... كذب الشيطان الرجيم.

ثالثاً : أما إدعاؤك بأن حوريتنا (quadriplegia) فقد افتريت وأكثرت وأسرفت في الإفتراء، فحورية تثبت التقارير الطبية في ملفها أنها على غير ما افتريت يا صاحب القسَم العظيم.

رابعا : اسفافك على حورية بالقول (حورية ما في إشي بتحرك فيها غير عينيها) فهذا يؤكد ويدل قطعاً انك لم تر حورية ولم تطلع على تقاريرها ولم تباشر حالتها .. بل لربما يشير هذا إلى سوء نية مسبقة في التعامل مع أمثال حالة حورية .. والتبرير جاهز.. الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنك وأمثالك أساس البلاء في مستشفياتنا ومرافقنا الصحية. ثم على فرض صحة ماتقول - وما هو بصدق - فهل وجدت المستشفيات والمرافق الصحية لعلاج الأصحاء الأقوياء من لاعبي الجمباز ويحرم من العلاج والعناية الضعفاء العاجزون ويتركون تحت قسوة الإهمال وغياب الضمير... مالكم كيف تحكمون!

خامساً : أما عن ثرثرتك بسفاسف القول حول سبب دخول حورية إلى "مستشفى الكوفيد" ( مستشفى الهلاك الأحمر) فحورية دخلت بعد أن حولت من المستشفى العربي التخصصي بعد فحصها وثبوت إصابتها بالكورونا وسوء حالتها... ولم تأت لسيادتك ( لتغير لها الحفاظة) فأنت بما كشفت من قيم وأخلاق لا يمكن أن تخدم في هذا الشأن حتى أمك التي حملتك وولدتك. فحورية لم تحول إلى " مستشفى الهلاك الأحمر" الا بقرار طبي.

والإدعاء أنها بحاجة لدار رعاية للعجزة فإنما يدل على عجزٍ في عقل وقيم وأخلاق ومهنية مدعيه.

سادساً : فور دخول حورية إلى "مستشفى الهلاك الأحمر" تم تحويلها إلى قسم العزل نظراً لحالة إصابتها. وقولك ( أن أحداً من ذويها لم يأت لزيارتها) فهل يسمح البروتوكول الصحي بالمرافقة أو الزيارة في قسم العزل؟!!!! أم أن البروتوكول تغير لتبرير موت حورية.

مع ذلك وأنت تعلم علم اليقين أن أبنائها لم يبرحوا ساحات المستشفى طيلة أيام تواجدها داخل المستشفى.. سابعاً : لقد نطقت بمكنون صدرك وعقلك حيث تقول (حورية كانت تحتل سريراً...) فيبدو أن إنعدام القيم الانسانية والأخلاق المهنية لدى البعض يأبى إلا أن ينعكس على لغتهم وألفاظهم حتى أصبحوا يرون المريض الذي يتلقى حقه الإنساني والقيمي والمجتمعي والأخلاقي في العلاج هو محتل يجب قمعه للخلاص منه وكنسه عن أسرّة المستشفى النظيفة البيضاء بأسرع وقت وبأي طريقة ودونما وازع من ضمير... فحورية محتلة!

إن المؤسسة الصحية تعاني فعلاً من كثرة المحتلين.. ولكن ليسو من أمثال حورية... بل من أمثالك الغاصبين لحقوق المرضى المتسلطين على رقاب الضعفاء. أيها الطبيب المحترم!! خلاصة قولك أنك تؤمن بمعادلة قِيَمِيَّةٍ مهنية مفادها ( انسان كبير السن + مرض وضعف في الحركة = محتل يجب التخلص منه)... والتبرير جاهز

نتمنى أيها المحترم أن تعود لما تبقى بداخلك من ضمير إن كان هناك بقية .. لتنجو... يوم لاينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولا يزال الملف مفتوحاً ولن نقبل إغلاقه إلا بمحاسبة كل مستهتر كذاب. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل).

وتعليقا على ذلك، اتصلت وطن بالدكتور محمد صالح، الذي أكد صحة التعليق، وأنه نشر ذلك على مجموعة خاصة بنقابة الأطباء عبر فيسبوك.

فيما دعا نقيب الأطباء شوقي صبحة في حديث لوطن، عائلة المتوفاة حورية إلى التقدم بشكوى على الطبيب مدير المستشفى، وان النقابة ستتابع ذلك بكل حرص ومسؤولية.

وبكثير من الألم والوجع والحسرة، تطالب العائلة بتشكيل لجنة محايدة تضم بين أعضائها ممثلا عن ذوي الضحية، وممثلا عن المؤسسات الحقوقية للتحقيق فيما جرى بشفافية تامة واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة.

كما طالبت المستوى السياسي ومؤسسات حقوق الانسان والمؤسسات الاهلية والمدنية والهيئات والأطر التنظيمية والممثليات النقابية والعشائرية ونخب الشعب، للوقوف عند مسؤولياتهم في "تتبع ظاهرة الإهمال الطبي وفضحها ومحاربتها بكل الوسائل المتاحة".

ومن هنا نتساءل: كيف يمكن لمن أقسم بأن يؤدي عمله بأمانة وشرف وأن يحافظ على سر المهنة أن يكتب مثل هذا الكلام.. وأين النقابة التي انتسب لها من ذلك.. بل اين وزارة الصحة التي خولته إدارة مستشفى الهلال الأحمر بنابلس.. أليس فيكم رجل رشيد!!

وحاولت وطن التواصل مع وزيرة الصحة مي كيلة للحصول على تعقيب حول ما قاله الدكتور كونه موظفا في الوزارة، ولكن الوزيرة لم تجب على هاتفها، وبالتالي فأن ما تفوه به الطبيب يبقى بحاجة الى اجابة وموقف من وزيرة الصحة.