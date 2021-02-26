د. عقل أبو قرع يكتب لوطن: ماذا عن برنامج التطعيم ضد كورونا في بلادنا؟

بدأ المسؤولون في العالم، ومن أعلى المستويات خلال الايام القليله الماضيه بالتباهي بنجاح برامج التطعيم ضد فيروس كورونا، التي بدأوها في بلادهم، وليس ذك فقط، ولكن من الواضح أن المستقبل السياسي أو الانجازات السياسيه للكثير مرتبط بمدى نجاعة وشمول برامج التطعيم ، وكذلك أصح من الواضح أن عودة النشاطات الاقتصاديه من عمل وتجاره وسياحه وطيران وما الى ذلك قد أصبح مرتبطا بمستوى ونوعية برامج التطعيم في ذلك البلد، وبالاخص حين يتم أستخدام لقاحات تم اكتشافها وتسويقها من قبل شركات عالميه كبرى، أثبتت فعاليتها بنسبة أكثر من 90%، مثل شركات فايزر وموديرنا وأسترازينكا والان جونسون أند جونسون وغيرهما.

ومن شاهد رئيس الوزراء البريطاني يتباهى وبل يفتخر بتطعيم حوالي 20 مليون مواطن بريطاني حتى الان، يدرك ألاهميه والاولويه لبرامج التطعيم وتسخير كل الامكانيات للحصول على اللقاحات، حيث تم في بريطانيا وضع خارطة طريق للخروج من ألاغلاق الشامل القاسي وبالتالي جمود الاقتصاد الذي أحدثه تفشي فيروس كورونا، وذلك بالاعتماد على مدى تقدم وفعالية برنامج التطعيم، وهذا الوضع ينطبق على الكثير من الدول سواء الاوروبيه منها، أو في الولايات المتحده الامريكيه حيث تم اعطاء حوالي 60 مليون مواطن أمريكي اللقاح وبالاخص من شركات فايزر وموديرنا، وكذلك في تركيا حيث تم تطعيم حوالي 8 ملايين مواطن من اللقاح الصيني.

وفي بلادنا، من الواضح أن هناك فشلا ذريعا في برامج التطعيم، سواء في البدء فيها أو في تواصلها أن بدأت بشكل ما، وبغض النظر عن الاسباب أو عن العوامل أو القيود والامكانيات، ألا أننا لم نبدأ برنامج تطعيم حقيقي حتى الان، هذا رغم التصريحات والوعود والتحضيرات المختلفه، ورغم التصريحات المتكرره بأننا حصلنا على 10 الاف جرعه كتبرعات من اللقاح الروسي.

وبعيدا عن انتظار التبرعات من هذه الدوله أو تلك، أو الانتظار للحصول على اللقاحات من خلال برنامج منظمة الصحه العالميه "كوفاكس"، الا اننا من الواجب أن نتذكر أن رئيس الوزراء قد أكد على تخصيص مبلغ حوالي 10 ملايين دولار من أجل شراء اللقاحات، وهذا من المفترض أنه قد تم قبل اسابيع، وهذا يعني شراء اللقاح من شركات تجاريه، واذا افترضنا أن ثمن الجرعه الواحده يتراوح بين 10 و20 دولارا أمريكيا، حسب الشركه والعرض والعلاقات، فأننا كنا وما زلنا قادرين الحصول على حوالي نصف مليون جرعه في أسوأ الاحوال، ومن خلال أستخدام أموالنا الخالصه فقط وبدون انتظار تبرع أو منحه من هنا أو هناك.

حيث من الواضح أن من حصل على ملايين الجرعات من اللقاح، قد أستخدم الاموال والعلاقات والتواصل والاتصالات والتأثير وما الى ذلك، وهذا ما يتبجح به هذه الايام رئيس الوزراء الاسرائيلي، حيث حصلت أسرائيل على ملايين الجرعات من اللقاح وربما أكثر من 10 ملايين جرعه من شركات مختلفه، وهذا ما أدى الى تطعيم حوالي نصف السكان أي حوالي 5 ملايين شخص بالجرعه الاولى حتى هذا اليوم، وأكثر من 3 ملايين ونصف المليون شخص بالجرعه الثانيه.

وليس هذا فقط، ولكن بدأت اسرائيل تستخدم الفائض الذي يفترض انه متوفر عندها من اللقاحات بعد الانتهاء من تطعيم الجميع بالجرعه الثانيه من أجل أهداف سياسيه ودبلوماسيه وبالتأثير على دول مختلفه للحصول على مكاسب سياسيه، وليس ذلك فقط، ولكن لفت انتباهي تصريح لوزير الصحه الاسرائيلي اليوم، بأن أسرائيل تملك احتياطي من الجرعات لتطعيم من اصيب بفيروس كورونا والذي تم شفاؤه.

والوضع كذلك ينطبق على دول اخرى، ومنها الاردن على سبيل المثال، حيث وحسب المسؤولين هناك تم تطعيم حوالي 70 الف مواطن، ويتم يوميا تطعيم حوالي 5 الاف شخص، ونحن ما زلنا نتخبط، وندور في دوامة التصريحات، والقاء اللوم هنا وهناك، أو على هذه الشركه أو تلك، ونوصي الاغلاق الشامل وغيره من الاجراءات والتذكير أننا حصلنا على 10 الاف جرعه من اللقاح الروسي على شكل تبرعات، حيث من الواضح أن هناك عزوف عند الناس وبغض النظر عن الاسباب من أخذها أو من الاقبال عليها.

ومع مواصلة العالم التشبث ببرامج التطعيم ضد فيروس كورونا، فأنه من الواضح أنه من خلال استخدام تقنيات مختلفه في انتاج اللقاح، وبالاخص تقنيات ما بات يعرف بالحامض النووي الجزيئي، وهذا ما أستخدمته شركتي فايزر وموديرنا، أصبحت هذه الشركات تملك الثقه على الاقل في الوقت الحاضر، من أجل القيام بتعديلات بسيطه وأجراء اختبارات سريعه، من أجل أثبات نجاعة اللقاح ضد الطفرات المتحوره من فيروس كورونا، على الاقل في شكلها الحالي، حيث لا أحد يعلم كيف سوف يتحور الفيروس في المستقبل من أجل أن يقاوم اللقاحات، وهذا النجاح الاني يعطي برامج التطعيم ضد فيروس كورونا ألاهميه الكبرى بل الاولويه في محاولات الدول المتواصله للخروج من تداعيات هذه الجائحه.

وبغض النظر عن أسباب فشلنا حتى الان في الحصول على اللقاح وبالتالي البدء ببرنامج تطعيم مؤثر وفاعل، فيجب تركيز الجهود على ذلك، أي الحصول على اللقاحات بشتى الطرق وحتى لو كان بأعلى الاسعار، لأن أثار الفيروس وكما يتضح لنا هي وخيمه، سواء على الاقتصاد أو على الصحه أو على العلاقات الاجتماعية وغيرها، خاصة واننا نشهد موجه جديده من انتشار الفيروس في بلادنا هذه الايام، والتي حسب تصريحات وزيرة الصحه وغيرها من المسؤولين هي الاخطر من موجات الانتشار حتى الان

هذا مع التأكيد على أهمية الاجراءات الوقائيه من كمامات ومن تباعد اجتماعي وما الى ذلك، فأن البدء ببرنامج تطعيم فعال وممنهج ويهدف الى رسم خريطة طريق ولو بعيدة المدى للخروج من جائحة كورونا، يتطلب تضافر كافة الجهود وبالاخص من أعلى المستويات من الجانب السياسي وتسخير الامكانيات الماديه كأولويه واستخدام العلاقات وما الى ذلك من كل ما نملك من طاقات وتأثير من أجل الحصول على اللقاحات بشكل يسمح ببدء برامج تطعيم فعاله وقويه.