مصطفى البرغوثي: لن ننسى ولن نغفر لمجزرة الحرم الابراهيمي.. والخليل صامدة في وجه الاستيطان

وطن: شارك د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية في المظاهرة السنوية التي تنظم في ذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي في الخليل.

وقال البرغوثي في كلمته أثناء المظاهرة : لم ننس ولن ننسى المجزرة التي ارتكبها الارهابي الإسرائيلي باروخ غولدشتاين ضد مصلين فلسطينيين آمنين، ووجودنا اليوم في هذه المقاومة الشعبية رغم المصاعب تأكيد لوقوفنا إلى جانب الخليل الصامدة في وجه الاستعمار الاستيطاني.

وقال البرغوثي: غزاة ومستعمرون كثيرون مروا على هذه الأرض وزالوا وبقي الشعب الفلسطيني أبيا صامدا مثل صمود أهل الخليل البواسل اليوم.

وأكد أن شعب فلسطين سينتصر على الاستيطان و التمييز العنصري بنضاله ووحدة مقاومته.