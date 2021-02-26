دائرة القدس الانتخابية تنهي الدورات التدريبية لطواقم النشر والاعتراض

وطن: عقدت دائرة القدس الانتخابية عدة دورات تدريبية لطواقمها حول مرحلة النشر والاعتراض والتي ستبدأ بتاريخ الاول من اذار المقبل وتستمر ثلاثة ايام.

وذكر منسق دائرة القدس الانتخابية المحامي زياد البكري ان الاستعدادات للعملية الانتخابية في القدس تجري على قدم وساق مضيفا بان مرحلة النشر والاعتراض هي المرحلة الاخيرة التي تتعلق بالسجل الانتخابي قبل اعتماده بالشكل الاخير مشيرا ان اي مواطن يستطيع التأكد من اسماء الناخبين بالاضافة الى السجل الذي سينشر في المراكز المنتشرة في ضواحي القدس خلال الفترة المحددة ومن خلال الاتصال على ارقام اللجنة المخصصة لذلك او عن طريق الموقع الالكتروني.

وقال البكري إن موظفين دائرة القدس على جاهزية تامة للعمل في مرحلة النشر والاعتراض وباقي مراحل العملية الانتخابية وتقديم ما يلزم من معلومات واجراءات فيما يتعلق بسير العملية لكافة المواطنين طيلة فترة الانتخابات

واشار محمد سامي، مدير تربية ضواحي القدس، خلال افتتاح الدورات التدريبية رفقة المحامي زياد البكري ومنسق الاتصال خالد منصور الى الشراكة القوية بين لجنة الانتخابات والتربية لانجاح عملية الانتخابات حتى انتهائها.