حمدي فراج يكتب لوطن: أنيس النقاش .. سؤال أخير في المقال الأخير

في آخر مقال وضعه انيس النقاش لجريدة الاخبار اللبنانية بعنوان "انها ثورة فلسطين بامتياز" قبل رحيله بأربعة ايام، لم افهم ما هو المستجد في "ثورة فلسطين" ، حتى قرأت المقال فأدركت انها الثورة الايرانية وذكرى مرور 42 سنة عليها.

وملخص المقال كيف ان بن غوريون كان يفكر بمحاصرة العرب جغرافيا من خلال تركيا وايران واثيوبيا، وبانتصار الثورة الاسلامية في ايران انقلبت كل المعادلات، ولم يكن شعار الثورة مقتصرا على: الموت للشاه، بل لامريكا واسرائيل ايضا.

يقول انيس: كان لي شرف أن أساهم في كتابة مشروع إنشاء الحرس الثوري، واضيفت لمهماته دعم حركات التحرر في العالم، وبداخله انشاء "فيلق القدس" ومهمته العمل على تحرير القدس.

ويخلص المقال ان جهود بن غوريون ذهبت هباء لانه يجد دولته اليوم محاصرة بمحور المقاومة، حتى بعد ان نجح في التطبيع وبناء حلف الاسرلة.

لم يكن أنيس النقاش فريدا من نوعه، لا في لبنان ولا فلسطين ولا العالم العربي، حيث المئات و الآلاف من المثقفين المشتبكين الذين اكتشفوا انهم جعلوا من انفسهم مادة حقيقية للمقاومة المتوائمة مع الفكر والوعي، حتى لكأنك لا تعرف من أنجبت، من لدينا في فلسطين هذا النموذج المنتشر، من المناضلين الذين امتلكوا ناصية الفكر المقاوم ، والمقاومة الواعية او المتفكرة.

وبدون شك ان السجون الاسرائيلية لعبت في وقت ما دورا تقدميا هائلا في صقل وعي المئات من رعيلها، حتى انه كان يطلق على اسير باسمه انه مرجعية السجن في الفلسفة او الاقتصاد او التاريخ.

لكن ليس كل هؤلاء، او من بقي منهم على قيد الحياة، لديه امكانية الظهور على مسائية الميادين، بل ان الميادين تكاد تكون القناة اليتيمة من بين عشرات القنوات التي تعنى بشؤون المقاومة، ولهذا اغفلت باقي القنوات والمنابر على عدم المجيء على رحيل هذه القامة الباسقة، فهم يدركون مدى الضآلة امام العملاق، ببساطة لأنه امتلك ناصية الفكر والوعي، في حين بالكاد الواحد من اولئك يفكون الخط، اما اذا اصبح قادرا على فكه، فهو قابل لبيع قلمه، حتى لو كان الشاري اميا بالمعنى الحرفي للكلمة.

لقد أحدث رحيل النقاش على هذه الصورة المأساوية، بالفيروس اللعين، حزنا موغلا موحشا، وجرحا غائرا، ببساطة لانه كان مقنعا لعامة الجماهير، كان مقنعا لانه ملّم بما يطرح و مقتنع بما يقول، بعكس محللين ومنظرين آخرين، تستضيفهم القنوات بما فيها "قناة المقاومة" نفسها، فتشعر انك امام شخصية مراوغة فهلوية جوفاء من النوعية التي سادت وقادت الامة عبر عقود الى الهاوية.

يقول انيس في مقالته الاخيرة : في أول لقاء بين الرئيس عرفات والإمام الخميني، لفت عرفات نظر الإمام إلى قول للرئيس الأميركي كارتر بعد توقيع اتفاق كامب ديفيد: وداعاً منظّمة التحرير، وأضاف عرفات: يمكننا اليوم بعد انتصار ثورتكم المباركة أن نقول : وداعاً أمريكا. فضحك الإمام وقال: وهو كذلك.

في المقال الاخير ، هناك سؤال أخير : متى يمكن ان يصبح الحاكم العربي أنيسا نقاشا؟