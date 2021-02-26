بايدن يجري اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي

وطن: أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، اتصالا هاتفيًا مع العاهل السعودي الملك سلمان، في إطار محادثة متوقعة، قالت مصادر إنها بمثابة ضوء أخضر يمهد الطريق للإدارة الأمريكية لنشر تقرير استخباراتي غير سري حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في بيان للبيت الأبيض، حسبما نقل موقع "إن بي سي نيوز".

فيما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن مصادر مطلعة إنّ المباحثات "كانت جيدة، وأكد بايدن خلالها على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لحقوق الإنسان وحكم القانون".

من جهتها، قالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الرئيس الأمريكي أثنى على دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول لهدنة ووقف لإطلاق النار في اليمن.

وأوضحت "واس" أن المباحثات الهاتفية تناولت أيضا "التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن المملكة تجاه تهديدات إيران والجماعات الإرهابية".

وجاءت المحادثة بعد ساعات من تأكيد متحدثة البيت الأبيض جين ساكي، في مؤتمر صحفي أن "المباحثات الهاتفية بين الرئيس جو بايدن والملك سلمان ستجرى قريبا جدا".