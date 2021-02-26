الاحتلال يهدم خيمة مأوى عائلة عليان بالعيسوية

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منتصف الليلة، خيمة مأوى عائلة عليان في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، بعد أن هدمت بلدية الاحتلال بنايتهم السكنية يوم الاثنين الماضي.

وقال المتضرر فادي عليان، وهو أحد مسؤولي الحراسة في "الأقصى"، إن قوات الاحتلال هدمت خيمة عائلته التي نصبت عند أنقاض المنزل لإيوائهم، بعدما هدم الاحتلال بناية عائلته المؤلفة من طابقين وتؤوي 17 فردا قرب مدخل بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت بصورة عشوائية في المكان خلال هدم الخيمة لتفريق المواطنين المحتجين، كما ازالوا لافتة تضامن معلقة على أنقاض البناية.