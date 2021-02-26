"الخارجية": آلية جديدة للسفر من الجسر إلى مطار الملكة علياء

وطن: أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة فلسطين لدى الأردن، أنه تم الاتفاق مع السلطات المختصة في المملكة على آلية عمل جديدة لتسهيل سفر مواطنينا من الجسر الى مطار الملكة علياء الدولي "ترانزيت".

وبحسب الاتفاق، وفق بيان للخارجية اليوم الجمعة، يستطيع 500 مواطن السفر من الجسر الى المطار ترانزيت يوميا، مشيرة إلى أنه يشترط على المسافر أن يحصل على تذكرة سفر سارية تمكنه من السفر على أية خطوط يريدها، وأن يكون موعد سفره في وقت مناسب من اليوم الذي يعبر فيه الجسر، وعلى أن يكون المسافر حاصلا على شهادة خلو من فايروس كورونا "PCR" قبل موعد السفر بــ48 ساعة، من إحدى مراكز الفحص التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية وليس غيرها.

وأوضحت الخارجية أنه يتم تطبيق هذه الآلية الجديدة يوم الاحد المقبل ويوم الاثنين 1/3/2021.

وقالت الوزارة إنها ستعلن عن أية مستجدات تتعلق بتطبيق هذه الآلية للأيام اللاحقة للأحد والإثنين.

وبناء على هذا الاتفاق، أعلنت الوزارة توقف العمل بآلية العمل السابقة خاصة ما يتعلق بالتسجيل على المنصة الخاصة بوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية.