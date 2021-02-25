شركة النبالي والفارس تكرم الطلبة المتفوقين في مدرسة بنات أبو قش

وطن: قدمت شركة النبالي والفارس رعايتها لحفل تكريم الطلبة المتفوقين في مدرسة بنات أبو قش الثانوية بمحافظة رام الله، بهدف حث الطلاب على تقديم الأفضل والتميز بنجاحات علمية تسمو لتطلعاتهم، بحضور كل من مديرة المدرسة زهية عرار والمدير العام لشركة النبالي والفارس المهندس عماد الخطيب.

ورحبت مديرة المدرسة بهذا الدعم، مشيدة بمجهود الطلاب العالي ودعم الأهالي، مؤكداً حاجة الوطن لكفاءات تبني وتعمّر، وشكرت شركة النبالي والفارس وأشادت بدورها السبّاق دائماً في المساهمة بخدمة المسيرة التعليمية في كافة المحافظات..

بدوره، أكد الخطيب بأن هذه الرعاية تأتي إيماناً من الشركة بأهمية التعليم ورؤيته بضرورة مساندة القطاع التعليمي، مهنئاً الطلبة وأهاليهم على النجاح بالإنجاز، متمنياً لهم دوام التوفيق.

ومن الجدير بالذكر أن شركة النبالي والفارس قدمت هذه الرعاية إيماناً منها بمبدأ المسؤولية الاجتماعية وتفعيل دورها بدعم العملية التعليمية وتوفير سبل نجاحها، لتحفيز الطلاب على التقدم بالتعليم ليصب في رفعة وخدمة المجتمع