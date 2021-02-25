الأسير فؤاد برهوش حراً بعد 18 عاما

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال اليوم الخميس، عن الأسير فؤاد أحمد شفيق برهوش (42 عامًا) من بلدة كفر اللبد بمدينة طولكرم بعد أن أمضى محكوميته البالغة 18 عاماً في سجون الاحتلال .

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن قوات خاصة للاحتلال كانت قد اعتقلت "برهوش" بتاريخ 27/2/2003 بعد محاصرة المنزل الذي كان يتواجد فيه، وهو مطلوب للاحتلال، واعتقلته واعتدت عليه بالضرب العنيف، قبل نقله الى التحقيق في مركز "بتاح تكفا" العسكري والذي استمر لأكثر من شهرين.

وأوضح أن مخابرات الاحتلال وجهت للأسير"برهوش" تهمة الانتماء الى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، والمشاركة في عمليات عسكرية وتصدى لاقتحامات الاحتلال لمدن الضفة، واطلاق النار على جنود الاحتلال.

وبعد 3 أعوام ونصف على اعتقاله اصدرت بحقه محكمة الاحتلال العسكرية في سالم حكماً بالسجن لمدة 18 عاما ، وقد امضى محكوميته كاملة وتحرر اليوم من سجن "النقب الصحراوي" حيث كان في استقباله حشد كبير من أفراد عائله وأهالي بلدته.