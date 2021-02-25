إعلام عبري: دول خليجية تهدف لإنشاء "حلف استراتيجي" مع دولة الاحتلال

وطن: كشف موقع "القناة 7" العبرية أن السعودية والبحرين والإمارات "يجرون اتصالات لإقامة حلف دفاعي استراتيجي"، وذلك "لتنسيق الجهود والأهداف الأمنية والعسكرية".

ونقل الموقع عن مصدر رسمي في الإمارات، ومصدر سعودي مقرب من العائلة المالكة، بأن الحلف "يهدف للحفاظ على المصالح الأمنية - السياسية، بشكل مماثل لحلف شمال الأطلسي".

وأضاف الموقع الإسرائيلي أنه لم "يحصل بعد على جواب رسمي من مكتب رئيس الحكومة"، فيما رفض مصدر سياسي إسرائيلي تأكيد هذه المعلومات، موضحاً أن "إسرائيل تعمل دائماً على تعزيز العلاقات مع العالم العربي".

وذكرت قناة "كان" في وقت سابق، أن "حكام السعودية فتحوا خطوط الاتصال مع تل أبيب لتشكيل تحالف ثنائي في وجه الرئيس الأميركي جو بايدن"، مضيفةً أن الرياض "قلقة جداً من إدارة بايدن ومن تغير الإدارة في واشنطن، وربما هم الأكثر قلقاً في العالم العربي".