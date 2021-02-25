محافظا الخليل وبيت لحم يقرران إغلاق طريق وادي النار بالاتجاهين من صباح الجمعة حتى مساء السبت

وطن: قرر محافظا الخليل وبيت لحم، الخميس، إغلاق طريق وادي النار (العبيدية) بالاتجاهين من صباح الجمعة حتى مساء السبت، في إطار إجراءات مواجهة كورونا.

جاء ذلك في بيان مشترك لهما.

وذكر البيان أنه نظراً للارتفاع الكبير في عدد الاصابات وعدم قدرة المستشفيات على استيعاب مزيد من المصابين، وتنفيذا لقرارات الحكومة، فقد تقرر إغلاق طريق العبيدية (واد النار ) في كلا الاتجاهين أمام الحركة، باستثناء سيارات الاسعاف والطواقم الطبية او من لديه اذن مسبق.

وأوضح أن الإغلاق يبدأ من صباح غد الجمعة، لغاية مساء السبت.