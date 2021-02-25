الإعلان عن منافس قوي لهواتف هواوي

وطن: كشفت شركة Realme مؤخرا عن هاتفها الجديد الذي طورته ليكون منافسا قويا لهواتف هواوي التي تعمل مع شبكات 5G.

ويأتي هاتف Narzo 30 Pro بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (162.2/75.1/9.1) ملم، يزن 196 غراما.

كما حصل الجهاز على شاشة بمقاس 6.5 بوصة دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، معدل ترددها 120 هيرتزا، سطوعها يعادل 405 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 3.

ويضمن الأداء الممتاز والتعامل السريع مع شبكات 5G لهذا الهاتف معالج MediaTek MT6873 Dimensity 800U 5G، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، فضلا عن أنه مزود بمعالج رسوميات Mali-G57 MC3، وذواكر تخزين داخلية 64/128 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

وجهزته Realme أيضا بنظام تشغيل Android 10 مع واجهات Realme UI، وبمنفذين شرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 15 واطا.

المصدر: 4pda