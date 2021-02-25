سلطة النقد تعلن عن ادخال 20 مليون دينار و16 مليون دولار الى قطاع غزة

وطن: أعلن محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم بأنه تم إدخال ما مجموعه 20 مليون دينار أردني و 16 مليون دولار أمريكي إلى قطاع غزة من خلال القطاع البنكي بما يلبي احتياجات المواطنين من تلك العملات.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطوة تأتي من منطلق الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في فلسطين وفي إطار متابعة سلطة النقد المستمرة للسيولة النقدية، مؤكداً على أن سلطة النقد ستعمل على متابعة أي احتياجات إضافية للمواطنين من تلك العملات خلال شهر رمضان الفضيل والمناسبات القادمة.