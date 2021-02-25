الأسيران الشقيقان اغبارية يدخلان عامهما الـ30 في الأسر

وطن: يدخل الأسيران الشقيقان إبراهيم ومحمد اغبارية يوم غد الجمعة عامهما الـ(30) على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير في بيان، اليوم الخميس، إن الأسيرين اغبارية من الأسرى القدامى المعتقلين ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وهم من بين (30) أسيرا رفض الاحتلال عام 2014 الإفراج عنهم، وتبقى منهم في الأسر (26) أسيرًا.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الشقيقين إغبارية وهما من أراضي عام 1948، في الـ26 من شباط عام 1992، وحكم عليهما بالسّجن مدى الحياة.

ويبلغ إبراهيم من العمر (55 عامًا)، ومحمد (52 عامًا)، وتمكنا خلال سنوات اعتقالهما من إتمام دراستهما، وحصلا على درجة الماجستير، وتمكن كليهما من إصدار مجموعة من الكتب.