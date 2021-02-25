الصحة بغزة: حالة وفاة واحدة و92 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، عن تسجيل حالة وفاة واحدة، و 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 177 مصابًا خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة، في تقريرها اليومي للحالة الوبائية، إلى اجراء 1900 فحصًا مخبريًا، لافتة إلى أنّ اجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى 51 حالة، من بينها 25 حالة حرجة.

بذلك يرتفع الاجمالي التراكمي للمصابين إلى 54811 إصابة، مازال من بينها 1739 إصابة نشطة، فيما تعافى 52525 مصابًا، وتوفى 547 آخرين.