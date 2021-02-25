داخلية غزة: الإفراج عن 45 سجيناً "أمنياً" تعزيزاً للأجواء الداخلية قبل الانتخابات

وطن: قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، إنها أفرجت عن 45 سجيناً "أمنياً" تعزيزاً وتهيئة الأجواء الداخلية لإجراء الانتخابات العامة.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن "هيئة القضاء العسكري والأجهزة الأمنية المختصة قامت بدراسة ملفات عدد من السجناء المحكومين والموقوفين على خلفية قضايا أمنية أضرت بفصائل المقاومة وأجنحتها العسكرية ومقدراتها".

وأشارت الى أنه "قد جرى إعادة النظر في تلك القضايا مراعاةً للظروف التي نعيشها في هذه المرحلة؛ حيث تم إنهاء ملفات 45 محكوماً وموقوفاً، والإفراج عنهم صباح اليوم".

وقالت إن كل القضايا التي تمت معالجتها هي قضايا جنائية أمنية، ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحزبي، أو التعبير عن الرأي.

ولفتت الى أنه "وفي ذات الوقت ستواصل الوزارة القيام بواجبها في الحفاظ على حالة الاستقرار الأمني في قطاع غزة، وحماية الجبهة الداخلية وظهر المقاومة الفلسطينية".