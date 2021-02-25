حملة اعتقالات واقتحامات في أنحاء الضفة

وطن: شنّت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات واعتقالات في عدد من قرى وبلدات ومحافظات الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوة كبيرة لجيش الاحتلال اقتحمت محيط منطقة قبر يوسف في نابلس، وسط مواجهات عنيفة مع عشرات الشبان الذين تصدوا لتلك القوات.

ووفقًا للمصادر، فإن جيش الاحتلال عمل على تأمين اقتحام المئات من المستوطنين لقبر يوسف لأداء صلوات تلمودية.

وفي سياق الاعتداءات المتواصلة، اعتقلت قوات الاحتلال الضابط في جهاز الشرطة الفلسطينية رسلان عديلي من مدينة نابلس.

فيما اعتقلت قوة أخرى المواطن يزن الكردي من بيت لحم، وهاشم الشريف، ومؤيد بنات من الخليل، في حين اعتقلت يوسف الناطور من طولكرم، ومحمد أبو ظاهر من قرية أبو شخيدم في رام الله، ومهدي بشناق من جنين.

فيما اعتقل من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، سيف مزهر، ومحمد يوسف الشوعاني، ومحمد مراد الشوعاني.