السناتور ساندرز ينتقد دولة الاحتلال لعدم إرسالها لقاحات " كورونا" للفلسطينيين

وطن: انتقد السناتور الأمريكي بيرني ساندرز حكومة الاحتلال، لإرسالها لقاحات كورونا إلى الحلفاء الأجانب قبل إرسال اللقاحات إلى الفلسطينيين.

جاء ذلك بعد تغريدة ساندرز لصحيفة نيويورك تايمز، على تويتر، تفيد بأن "تبرعات إسرائيل باللقاحات لدول بعيدة قد أغضبت الفلسطينيين، الذين يقولون إن إسرائيل مسؤولة عن رفاهية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، حيث تندر اللقاحات".

وقال ساندرز في ردّه "بصفتها القوة المحتلة، فإن إسرائيل مسؤولة عن صحة جميع الأشخاص الخاضعين لسيطرتها".

وأضاف "إنه لأمر مشين أن يستخدم نتنياهو لقاحات احتياطية لمكافأة حلفائه الأجانب بينما لا يزال الكثير من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة ينتظرون".