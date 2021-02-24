نقابة الاطباء تقرر وقف العمليات المبرمجة والعيادات الخارجية وعدم التوجه للعمل في مباني وزارة الصحة في نابلس ورام الله مع بعض الاستثناءات

وطن: قررت نقابة الاطباء، مساء اليوم الاربعاء، أن يكون العمل في المستشفيات للمناوبين فقط والتعامل مع الحالات الطارئة مع وقف العمليات المبرمجة والعيادات الخارجية على ان يستثنى من ذلك اقسام الولادة وغسيل الكلى والأورام وأمراض الدم والمستشفيات التي تعالج مرضى كورونا.

وقررت النقابة في بيان صادر عنها عدم التوجه للعمل في مباني وزارة الصحة في نابلس ورام الله بشكل كامل باستثناء لجان الطوارئ والتحويلات.

كما قررت وقف العمل في مراكز الرعاية الصحية بشكل كامل مع عدم التوجه باستثناء مراكز السحب والفرز وكل ما له علاقة بـ كورونا ومراكز الطوارئ التابعة للرعاية الاولية.

وتأتي هذه القرارات بعد الاجتماع الذي عقده مجلس نقابة الأطباء اليوم، في ظل تعنت ومماطلة الحكومة في تطبيق ماتم التوافق عليه من حقوق للأطباء، وفق ما جاء في البيان